النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيتش" تثبت تصنيف السعودية عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة

قالت: يعكس القوة المالية للمملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم، التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفق "رويترز"، أوضحت "فيتش" في بيان لها، أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين العام المنخفضة.

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"فيتش" تثبت تصنيف السعودية عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة
سبق

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم، التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفق "رويترز"، أوضحت "فيتش" في بيان لها، أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين العام المنخفضة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
01:19 PM

"فيتش" تثبت تصنيف السعودية عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة

قالت: يعكس القوة المالية للمملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,515

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم، التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفق "رويترز"، أوضحت "فيتش" في بيان لها، أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين العام المنخفضة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,014
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,143
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,796
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,075

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة