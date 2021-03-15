"الأرصاد": عوالق ترابية على الباحة

تشمل العقيق وبلجرشي حتى 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل محافظتي العقيق، وبلجرشي.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.