"الخريجي": أبارك للشركاء والجماهير انطلاق "مرسول بارك".. ونعمل لتعزيز مكانتنا الرياضية والترفيهية

"الوسائل السعودية" تطلق قريباً منصة وتطبيقاً إلكترونياً لإصدار وإعادة بيع التذاكر

دشنت "شركة الوسائل السعودية"، الفائزة بمناقصة مشروع استاد جامعة الملك سعود الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، رسمياً، مشروعها الاستثماري الرياضي، معلنة إطلاق اسم العلامة التجارية "مرسول بارك" على الملعب.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الشركة في مقر الاستاد الرياضي بجامعة الملك سعود، بحضور مسؤولي نادي النصر وبقية الشركاء الإستراتيجيين.

وكشفت الشركة عن أنها ستطلق منصة وتطبيقاً إلكترونياً لإصدار التذاكر عبر نظام رقمي شامل، مبينة أن هناك باقات متنوعة من التذاكر الموسمية، مع إمكانية حجز أماكن المقاعد المفضلة، كما يمكن للجماهير إعادة بيع التذاكر بعد شرائها؛ عبر خطوات إلكترونية تقدمها المنصة الرقمية.

وأوضحت أنها وفرت في استاد "مرسول بارك" الكثير من الأماكن الترفيهية الشاملة ذات الطابع المميز، والفخامة العصرية، علاوة على إضافة أربع صالات جديدة، والكثير من غرف كبار الشخصيات، وصالة مشاهدة بزاوية 360 درجة.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن عبد الإله الخريجي، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – حفظها الله- على دعمها الكبير للرياضة السعودية، وسعيها الدؤوب لتطويرها والرقي بها لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية العالمية، وفقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030، مثمناً جهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- من خلال رؤيته الطموحة لتنمية القطاع الرياضي، ودعمه غير المحدود لكل الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتطوير المنشآت الرياضية، والوجهات الترفيهية.

وأكد "الخريجي" أن رؤية سموه - حفظه الله- الثاقبة، واهتمامه بكل القطاعات الرياضية ومنشآتها، وفتح آفاق الاستثمار الرياضي للقطاع الخاص، وإشراكه في تنمية الرياضة سينعكس إيجاباً على كل الأنشطة الرياضية، وسنرى المزيد من الإنجازات خلال فترة قصيرة على مستوى المحافل الرياضية العالمية والإقليمية والعربية. مشيداً بجهود فريق عمل وزارة الرياضة برئاسة سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي أحدث نقلة نوعية كبيرة.

كما قدم "الخريجي" شكره وتقديره إلى إدارة جامعة الملك سعود ومنسوبيها على التعاون الكبير معهم، وإتاحتهم هذه الفرصة العظيمة لشركة الوسائل لتقديم تجربة استثمارية رياضية فريدة من نوعها في المملكة. كما بارك لجميع الشركاء الإستراتيجيين والجماهير الرياضية التدشين الرسمي للمشروع، مشيداً بتعاونهم وتفانيهم وحرصهم على أن تنعكس الفائدة على الجميع.

وأوضح "الخريجي" أنهم تعاقدوا مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات تطوير الملاعب، والضيافة والترفيه والفعاليات لتنفيذ خطط الشركة الطموحة لتقديم تجربة رياضية وترفيهية رقمية فريدة في المملكة.