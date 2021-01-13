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النائب العام يزور دوائر النيابة العامة في 17 محافظة في الرياض

ناقش مع المسؤولين الآليات التي تضمن تسريع إنجاز القضايا

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بزيارات متتابعة لعدد من دوائر النيابة في منطقة الرياض، خلال الأيام القليلة الماضية، رافقه فيها وكيل النيابة العامة، الشيخ شلعان الشلعان، وعدد من مسؤولي النيابة العامة.

وبدأ "المعجب" جولته التفقدية، الأسبوع الماضي، بزيارة لدوائر النيابة العامة في محافظات "الخرج والدلم والحوطة والحريق والأفلاج وثادق والمجمعة والغاط والزلفي وضرما والمزاحمية والقويعية والرين"، واستكملها اليوم، بزيارة دوائر النيابة العامة في محافظات "حريملاء ومرات وشقراء والدوادمي".

واطلع، خلال هذه الزيارات، على سير العمل في دوائر النيابة العامة في محافظات المنطقة، وناقش مع المسؤولين الخطط والآليات التي تضمن تسريع إنجاز القضايا عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وحثهم على مضاعفة الجهود لتطوير أعمال النيابة العامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

والتقى "المعجب" عدداً من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجّه باتخاذ ما يلزم حيالها.

جدير بالذكر أن هذه الزيارات تعد مرحلة أولى من جولات تفقدية مقبلة لدوائر النيابة العامة في منطقة الرياض وباقي مناطق المملكة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، للوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة ولقاء المواطنين والمقيمين عن قرب، والاستماع لشكاواهم وملاحظاتهم.

النائب العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام يزور دوائر النيابة العامة في 17 محافظة في الرياض
سبق

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بزيارات متتابعة لعدد من دوائر النيابة في منطقة الرياض، خلال الأيام القليلة الماضية، رافقه فيها وكيل النيابة العامة، الشيخ شلعان الشلعان، وعدد من مسؤولي النيابة العامة.

وبدأ "المعجب" جولته التفقدية، الأسبوع الماضي، بزيارة لدوائر النيابة العامة في محافظات "الخرج والدلم والحوطة والحريق والأفلاج وثادق والمجمعة والغاط والزلفي وضرما والمزاحمية والقويعية والرين"، واستكملها اليوم، بزيارة دوائر النيابة العامة في محافظات "حريملاء ومرات وشقراء والدوادمي".

واطلع، خلال هذه الزيارات، على سير العمل في دوائر النيابة العامة في محافظات المنطقة، وناقش مع المسؤولين الخطط والآليات التي تضمن تسريع إنجاز القضايا عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وحثهم على مضاعفة الجهود لتطوير أعمال النيابة العامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

والتقى "المعجب" عدداً من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجّه باتخاذ ما يلزم حيالها.

جدير بالذكر أن هذه الزيارات تعد مرحلة أولى من جولات تفقدية مقبلة لدوائر النيابة العامة في منطقة الرياض وباقي مناطق المملكة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، للوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة ولقاء المواطنين والمقيمين عن قرب، والاستماع لشكاواهم وملاحظاتهم.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
04:47 PM
اخر تعديل
13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
05:56 PM

النائب العام يزور دوائر النيابة العامة في 17 محافظة في الرياض

ناقش مع المسؤولين الآليات التي تضمن تسريع إنجاز القضايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بزيارات متتابعة لعدد من دوائر النيابة في منطقة الرياض، خلال الأيام القليلة الماضية، رافقه فيها وكيل النيابة العامة، الشيخ شلعان الشلعان، وعدد من مسؤولي النيابة العامة.

وبدأ "المعجب" جولته التفقدية، الأسبوع الماضي، بزيارة لدوائر النيابة العامة في محافظات "الخرج والدلم والحوطة والحريق والأفلاج وثادق والمجمعة والغاط والزلفي وضرما والمزاحمية والقويعية والرين"، واستكملها اليوم، بزيارة دوائر النيابة العامة في محافظات "حريملاء ومرات وشقراء والدوادمي".

واطلع، خلال هذه الزيارات، على سير العمل في دوائر النيابة العامة في محافظات المنطقة، وناقش مع المسؤولين الخطط والآليات التي تضمن تسريع إنجاز القضايا عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وحثهم على مضاعفة الجهود لتطوير أعمال النيابة العامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

والتقى "المعجب" عدداً من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجّه باتخاذ ما يلزم حيالها.

جدير بالذكر أن هذه الزيارات تعد مرحلة أولى من جولات تفقدية مقبلة لدوائر النيابة العامة في منطقة الرياض وباقي مناطق المملكة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، للوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة ولقاء المواطنين والمقيمين عن قرب، والاستماع لشكاواهم وملاحظاتهم.

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