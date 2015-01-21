مفاجأة من العيار الثقيل.. "الهلال" يعير محترفه خربين إلى "بيراميدز"

قبل موقعة الزمالك ولمدة ستة أشهر وبحسب رغبة اللاعب السوري

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن نادي الهلال السعودي، صباح الاثنين، إعارة لاعبه المحترف السوري عمر خربين إلى نادي "بيراميدز" المصري لمدة ستة أشهر؛ وذلك قبل لقاء الفريق مع نادي الزمالك متصدر الدوري يوم الخميس القادم.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، ذكر نادي الهلال عبر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "بناء على رغبة المحترف السوري عمر خربين، وقّعت إدارة النادي اتفاقية إعارته إلى نادي بيراميدز المصري لمدة 6 أشهر".

ومن جانبه كتب تركي آل الشيخ مالك النادي المصري، تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مبروك... عمر خربين معنا... ولسة باقي صفقة كمان".

وتمكّن "خربين"، نجم المنتخب السوري، من تحقيق الدوري السعودي مع نادي الهلال، كما فاز بلقب أفضل لاعب في آسيا لعام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن نادي بيراميدز يحتل المركز الثاني بالدوري المصري، ويأتي انضمام خربين إليه قبل مباراة مرتقبة بين بيراميدز ومتصدر الدوري المصري الزمالك يوم الخميس المقبل.