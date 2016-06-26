الجزائر.. انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

"تبون" يستقبل قادة الحزب الفائز في الانتخابات

أطلق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم (السبت)، مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان أوردته "فرانس 24"، أن الرئيس "تبون" استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي مرفوقًا بأعضاء من المكتب السياسي، في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة.

وأضافت أن الرئيس استقبل أيضًا وفدًا عن ممثلي الأحرار المستقلين، يقوده عبدالوهاب آيت منقلات، ورئيس بلدية تيزي وزو الذي قاد قائمة مستقلة في دائرة انتخابية لم تصل نسبة المشاركة فيها إلى 1%.

وقدّم رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، استقالة حكومته الخميس الماضي غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، وقَبِلها "تبون"، وكلفه بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.