مذكرة تعاون بين "الغذاء والدواء" وهيئة رعاية ذوي الإعاقة

لتعزيز مستوى الخدمات والتسهيلات.. ورفع درجة الوقاية

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تعزيز الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع مستوى الوقاية في مختلف المجالات.

ومثّل "الغذاء والدواء" في توقيع مذكرة التعاون الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن محمد الحيدري.

وتهدف المذكرة إلى تشجيع شركات الأغذية والمطاعم والمقاهي والأسواق التموينية الكبيرة (الهايبر ماركت) على استخدام طريقة (برايل) طوعيًا على المنتجات الغذائية وفي قوائم الطعام، كما تحث شركات الأدوية لوضع التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة من المكفوفين وخصوصًا على أدوية الـ "OTC" من خلال الطباعة بطريقة (برايل) على عبوات الأدوية الخارجية والوصفات الداخلية مع إضافة باركود.

ووفقًا لما تنص عليه مذكرة التعاون، سيتبادل الطرفان البيانات والمعلومات والخبرات العلمية والعملية، إضافة إلى المشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل والحملات التوعوية التي ينظمها الطرفان في المجالات المشتركة ـ كما سيعملان على تفعيل الأيام العالمية ذات العلاقة، والمساهمة في نقل المعرفة، ودعم البحوث والدراسات، وتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في شركات الأغذية والأدوية.

وستسهم "الغذاء والدواء" من جانبها بترجمة الفيديوهات التوعوية إلى لغة الإشارة، وتطوير قنوات وأدوات الإبلاغ والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من التفاعل بما يتناسب مع وضعهم للإبلاغ والاستفسار عن الأجهزة الطبية، والعمل على موائمة الموقع الإلكتروني حسب معايير منظمة الـ "W3C"، إضافة إلى توفير وسائل توعوية عن الأجهزة والمنتجات الطبية وطرق الإبلاغ بما يتناسب مع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة مع حث الشركات الخاصة على توفيرها مع الأجهزة وفي نقاط البيع.

وستقدم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب المذكرة، ورش عمل لممثلي الشركات وأصحاب الأسواق الغذائية الكبرى للتوعية عن كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع احتياجاتهم، كما ستوفر مواد توعوية تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة لمشاركتها في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بالتعاون مع "الغذاء والدواء".