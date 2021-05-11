أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات، أن غدًا الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021؛ هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس، غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر.

الخميس أول أيام عيد الفطر في الإمارات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-11 أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات، أن غدًا الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021؛ هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس، غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 07:47 PM

الخميس أول أيام عيد الفطر في الإمارات قالت: غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان





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أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات، أن غدًا الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021؛ هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس، غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر.