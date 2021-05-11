أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات، أن غدًا الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021؛ هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس، غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر.
الخميس أول أيام عيد الفطر في الإمارات
قالت: غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان
أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات، أن غدًا الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021؛ هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس، غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر.الإمارات عيد الفطر المبارك
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الخميس أول أيام عيد الفطر في الإماراتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-11
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
07:47 PM
الخميس أول أيام عيد الفطر في الإمارات
قالت: غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان
أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات، أن غدًا الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021؛ هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس، غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر.
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