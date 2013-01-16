ولفتت الأمانة إلى توافر 834 مُعدة لنزح المياه وتصريف السيول في نقاط تجمُّعها، مطالبة الجميع بالحذر والحيطة، والمبادرة بالإبلاغ عن أي تجمُّعات للمياه عبر مركز الأمانة على الرقم 940.

أكّدت أمانة منطقة الرياض وجود 2300 مشرف فني وعامل يعملون لمراقبة الأنفاق على مدار الساعة؛ حفاظاً على سلامة السكان، تزامناً مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

"أمانة الرياض": 2300 مشرف وعامل يراقبون حالة الأنفاق على مدار الساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-16 أكّدت أمانة منطقة الرياض وجود 2300 مشرف فني وعامل يعملون لمراقبة الأنفاق على مدار الساعة؛ حفاظاً على سلامة السكان، تزامناً مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة. ولفتت الأمانة إلى توافر 834 مُعدة لنزح المياه وتصريف السيول في نقاط تجمُّعها، مطالبة الجميع بالحذر والحيطة، والمبادرة بالإبلاغ عن أي تجمُّعات للمياه عبر مركز الأمانة على الرقم 940.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 09:41 AM

"أمانة الرياض": 2300 مشرف وعامل يراقبون حالة الأنفاق على مدار الساعة 834 مُعدة لنزح المياه وتصريف السيول.. وطالبت بالابتعاد عن تجمُّعات المياه





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أكّدت أمانة منطقة الرياض وجود 2300 مشرف فني وعامل يعملون لمراقبة الأنفاق على مدار الساعة؛ حفاظاً على سلامة السكان، تزامناً مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

ولفتت الأمانة إلى توافر 834 مُعدة لنزح المياه وتصريف السيول في نقاط تجمُّعها، مطالبة الجميع بالحذر والحيطة، والمبادرة بالإبلاغ عن أي تجمُّعات للمياه عبر مركز الأمانة على الرقم 940.