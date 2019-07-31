"السياحة" تُصدر 695 رخصة استثمارية خلال النصف الأول من 2019

تحقيقًا لـ"رؤية 2030" وتناغمًا مع جهود تحسين الحياة ورفع مستوى المعيشة

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 695 رخصة استثمارية سياحية، خلال النصف الأول من عام 2019.

وأوضحت الهيئة أن التراخيص مرتبطة بعديد من المناشط منها قطاع الإيواء ووكالات السفر والسياحة، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة بالسياحة إلا أنه لم يتم الترخيص لأي شركة أجنبية.

كما أوضحت الهيئة لوسائل الإعلام أن مجموع ما تم إصداره من قرارات خلال الفترة 813 قرارًا تشمل مختلف مناطق المملكة، وقدرت قيمتها بسبعة ملايين ريال وتصدرت الرياض أولاً بـ271 عقوبة وثانيًا منطقة مكة المكرمة بـ265 عقوبة وثالثًا المنطقة الشرقية 29 عقوبة فيما وزعت بقية العقوبات على مختلف المناطق.

يُذكر أن الهيئة تهدف إلى تطوير القطاع الذي يشكل رافدًا اقتصاديًا ينعكس أثره بشكل إيجابي عبر إطلاق مجموعة من المبادرات مثل مواسم السعودية وتهدف إلى تسليط الضوء على المكونات التاريخية والحضارية والتنوع الثقافي والفني في المملكة.

ويأتي ذلك سعيًا إلى ترجمة الجهود الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على قطاع السياحة وتحقيقًا لما أكدته "رؤية المملكة 2030"، وتناغمًا مع جهود تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، وزيادة مستوى الإنفاق الداخلي على الفعاليات السياحية والثقافية والترفيهية النوعية، والإسهام في توليد الفرص الوظيفية والاستثمارية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.