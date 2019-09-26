ردًّا على دعوة "روحاني" العراق يرفض الانضمام إلى "تحالف" إيران

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم (الخميس)، أن بلاده ليست مستعدة بعد للانضمام إلى تحالف دول منطقة الخليج الذي تقترحه إيران.

وقال "الحكيم" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ردًّا على سؤال حول ما إذا كان العراق مستعدًّا للانضمام إلى التحالف: "نحن ضد الانضمام إلى هذا التحالف في هذه المرحلة، نعتقد أننا بحاجة إلى وقت حتى يهدأ الوضع واستئناف المفاوضات بين الجانبين"، وفقًا لما أورده "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد دعا خلال كلمة ألقاها أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ جميع دول منطقة الخليج للانضمام إلى ما أسماه "تحالف الأمل".