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"سليمان الحبيب" تؤهّل وتوظّف "28" من أطباء الأسنان الجدد بمختلف مستشفياتها

ليصبح إجمالي التعيينات "248" بتخصص الأسنان تماشياً مع أهداف رؤية 2030

أعلنت مجموعة د. سليمان الحبيب، أنها قامت بتأهيل وتوظيف "28" طبيب وطبيبة أسنان من أبناء الوطن، ليصبح اجمالي التعيينات "248" طبيب وطبيبة أسنان، بمختلف مستشفياتها، بعد اختيارهم وتأهيلهم وتجهيزهم بدورات تدريبية عبر برنامج "تأهيل أطباء الأسنان" للعمل في القطاع الخاص، تماشياً مع الأهداف الصحية في رؤية المملكة 2030م.

ورحب الدكتور عبدالرحمن السرحان مدير عام مراكز طب الأسنان بالمجموعة، بالأطباء المنضمين للمجموعة معبراً عن سعادته بهم، مؤكداً أن تأهيلهم وتوظيفهم هو أحد أهداف المجموعة، إضافة إلى أنه واجب وطني ومجتمعي.

وقال السرحان، نسعى إلى توفير بيئة عمل جاذبة، للوصول إلى خدمات رعاية صحية متطورة ومطابقة لأعلى معايير الجودة، اذ تأتي هذه الخطوة أيضاً من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تهتم بها المجموعة اهتماماً كبيراً ومتزايداً.

وأكد أن مستشفيات د. سليمان الحبيب توفر أفضل بيئة عمل لأطباء الأسنان، واستطرد قائلاً: نحن -بفضل الله- نمتلك كافة الإمكانات التي تجعلنا في مقدمة مراكز الأسنان، حيث نتميز بوجود نخبة من الكوادر الطبية من خريجي الجامعات الغربية، ممن يحظون بخبرات عملية نوعية، وهو ما يتيح الفرصة للخريجين من أطباء الأسنان الاستفادة من هذه الخبرات الكبيرة والاحتكاك بها، كما تتوافر في مراكزنا أحدث وأفضل الأجهزة، إضافة إلى أكثر الأنظمة تطوراً على مستوى العالم، والأهم من كل ذلك فإن إدارة المجموعة لديها الرغبة والإرادة الحقيقية لتوظيف أبناء المملكة، فضلاً عن أن الاستثمار في الكوادر الوطنية من أهم مرتكزاتنا وخططنا، ونقوم في هذا السياق بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية، وكل هذه الإمكانات والمقومات تجعل بيئة العمل في مستشفياتنا مثالية وجاذبة للأطباء، ونعمل على تحقيق أعلى نسب ممكنة من التوطين في جميع مشاريعنا سواء القائمة أو المستقبلية، إذ إن السعودة تعد خياراً إستراتيجياً بالنسبة لنا.

يُذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب من أكبر الداعمين للطاقات السعودية، حيث تقوم بتوطين وشغر الوظائف بالكوادر الوطنية، وتفتح الفرص أمامهم للوصول إلى مواقع قيادية متقدمة، وتضع برنامجاً لتدريبهم وتأهيلهم ضمن أهدافها الإستراتيجية، وتخطط لزيادة مجالات التعاون مع الجهات الحكومية والجامعات، لاستيعاب خريجيها وتوفير التدريب والتأهيل المناسبين لهم، على أن يتم إلحاقهم بالوظائف المتاحة.

وقامت المجموعة بتدريب وتأهيل آلاف الشباب السعودي الواعد، في عددٍ من التخصصات الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سليمان الحبيب" تؤهّل وتوظّف "28" من أطباء الأسنان الجدد بمختلف مستشفياتها
سبق

أعلنت مجموعة د. سليمان الحبيب، أنها قامت بتأهيل وتوظيف "28" طبيب وطبيبة أسنان من أبناء الوطن، ليصبح اجمالي التعيينات "248" طبيب وطبيبة أسنان، بمختلف مستشفياتها، بعد اختيارهم وتأهيلهم وتجهيزهم بدورات تدريبية عبر برنامج "تأهيل أطباء الأسنان" للعمل في القطاع الخاص، تماشياً مع الأهداف الصحية في رؤية المملكة 2030م.

ورحب الدكتور عبدالرحمن السرحان مدير عام مراكز طب الأسنان بالمجموعة، بالأطباء المنضمين للمجموعة معبراً عن سعادته بهم، مؤكداً أن تأهيلهم وتوظيفهم هو أحد أهداف المجموعة، إضافة إلى أنه واجب وطني ومجتمعي.

وقال السرحان، نسعى إلى توفير بيئة عمل جاذبة، للوصول إلى خدمات رعاية صحية متطورة ومطابقة لأعلى معايير الجودة، اذ تأتي هذه الخطوة أيضاً من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تهتم بها المجموعة اهتماماً كبيراً ومتزايداً.

وأكد أن مستشفيات د. سليمان الحبيب توفر أفضل بيئة عمل لأطباء الأسنان، واستطرد قائلاً: نحن -بفضل الله- نمتلك كافة الإمكانات التي تجعلنا في مقدمة مراكز الأسنان، حيث نتميز بوجود نخبة من الكوادر الطبية من خريجي الجامعات الغربية، ممن يحظون بخبرات عملية نوعية، وهو ما يتيح الفرصة للخريجين من أطباء الأسنان الاستفادة من هذه الخبرات الكبيرة والاحتكاك بها، كما تتوافر في مراكزنا أحدث وأفضل الأجهزة، إضافة إلى أكثر الأنظمة تطوراً على مستوى العالم، والأهم من كل ذلك فإن إدارة المجموعة لديها الرغبة والإرادة الحقيقية لتوظيف أبناء المملكة، فضلاً عن أن الاستثمار في الكوادر الوطنية من أهم مرتكزاتنا وخططنا، ونقوم في هذا السياق بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية، وكل هذه الإمكانات والمقومات تجعل بيئة العمل في مستشفياتنا مثالية وجاذبة للأطباء، ونعمل على تحقيق أعلى نسب ممكنة من التوطين في جميع مشاريعنا سواء القائمة أو المستقبلية، إذ إن السعودة تعد خياراً إستراتيجياً بالنسبة لنا.

يُذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب من أكبر الداعمين للطاقات السعودية، حيث تقوم بتوطين وشغر الوظائف بالكوادر الوطنية، وتفتح الفرص أمامهم للوصول إلى مواقع قيادية متقدمة، وتضع برنامجاً لتدريبهم وتأهيلهم ضمن أهدافها الإستراتيجية، وتخطط لزيادة مجالات التعاون مع الجهات الحكومية والجامعات، لاستيعاب خريجيها وتوفير التدريب والتأهيل المناسبين لهم، على أن يتم إلحاقهم بالوظائف المتاحة.

وقامت المجموعة بتدريب وتأهيل آلاف الشباب السعودي الواعد، في عددٍ من التخصصات الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
10:31 AM

"سليمان الحبيب" تؤهّل وتوظّف "28" من أطباء الأسنان الجدد بمختلف مستشفياتها

ليصبح إجمالي التعيينات "248" بتخصص الأسنان تماشياً مع أهداف رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مجموعة د. سليمان الحبيب، أنها قامت بتأهيل وتوظيف "28" طبيب وطبيبة أسنان من أبناء الوطن، ليصبح اجمالي التعيينات "248" طبيب وطبيبة أسنان، بمختلف مستشفياتها، بعد اختيارهم وتأهيلهم وتجهيزهم بدورات تدريبية عبر برنامج "تأهيل أطباء الأسنان" للعمل في القطاع الخاص، تماشياً مع الأهداف الصحية في رؤية المملكة 2030م.

ورحب الدكتور عبدالرحمن السرحان مدير عام مراكز طب الأسنان بالمجموعة، بالأطباء المنضمين للمجموعة معبراً عن سعادته بهم، مؤكداً أن تأهيلهم وتوظيفهم هو أحد أهداف المجموعة، إضافة إلى أنه واجب وطني ومجتمعي.

وقال السرحان، نسعى إلى توفير بيئة عمل جاذبة، للوصول إلى خدمات رعاية صحية متطورة ومطابقة لأعلى معايير الجودة، اذ تأتي هذه الخطوة أيضاً من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تهتم بها المجموعة اهتماماً كبيراً ومتزايداً.

وأكد أن مستشفيات د. سليمان الحبيب توفر أفضل بيئة عمل لأطباء الأسنان، واستطرد قائلاً: نحن -بفضل الله- نمتلك كافة الإمكانات التي تجعلنا في مقدمة مراكز الأسنان، حيث نتميز بوجود نخبة من الكوادر الطبية من خريجي الجامعات الغربية، ممن يحظون بخبرات عملية نوعية، وهو ما يتيح الفرصة للخريجين من أطباء الأسنان الاستفادة من هذه الخبرات الكبيرة والاحتكاك بها، كما تتوافر في مراكزنا أحدث وأفضل الأجهزة، إضافة إلى أكثر الأنظمة تطوراً على مستوى العالم، والأهم من كل ذلك فإن إدارة المجموعة لديها الرغبة والإرادة الحقيقية لتوظيف أبناء المملكة، فضلاً عن أن الاستثمار في الكوادر الوطنية من أهم مرتكزاتنا وخططنا، ونقوم في هذا السياق بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية، وكل هذه الإمكانات والمقومات تجعل بيئة العمل في مستشفياتنا مثالية وجاذبة للأطباء، ونعمل على تحقيق أعلى نسب ممكنة من التوطين في جميع مشاريعنا سواء القائمة أو المستقبلية، إذ إن السعودة تعد خياراً إستراتيجياً بالنسبة لنا.

يُذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب من أكبر الداعمين للطاقات السعودية، حيث تقوم بتوطين وشغر الوظائف بالكوادر الوطنية، وتفتح الفرص أمامهم للوصول إلى مواقع قيادية متقدمة، وتضع برنامجاً لتدريبهم وتأهيلهم ضمن أهدافها الإستراتيجية، وتخطط لزيادة مجالات التعاون مع الجهات الحكومية والجامعات، لاستيعاب خريجيها وتوفير التدريب والتأهيل المناسبين لهم، على أن يتم إلحاقهم بالوظائف المتاحة.

وقامت المجموعة بتدريب وتأهيل آلاف الشباب السعودي الواعد، في عددٍ من التخصصات الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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