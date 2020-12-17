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"سبق" تكشف أبرز وجهات موسم "الشتاء حولك" خلال 120 يومًا

في 17 وجهة خلال الفترة من 10 ديسمبر حتى نهاية مارس 2021

أعلنت وزارة السياحة عن إطلاق موسم شتاء السعودية "الشتاء حولك" خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020، حتى نهاية مارس 2021م، وذلك في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة.

وتكشف "سبق" كثيرًا من الفعاليات التي تزيد على 300 تجربة وباقة سياحية، بالإضافة إلى العديد من العروض تقدمها أكثر من 200 هيئة في القطاع الخاص لتستمتع من خلالها العوائل والأفراد والمواطنون والمقيمون والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي؛ باكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء يتراوح بين الأجواء المعتدلة اللطيفة والأجواء الباردة، إلى جانب الاستمتاع بالباقات والأنشطة والتجارب السياحية الممتعة لكل فئات المجتمع.

وتتوزع الوجهات السياحية لشتاء السعودية في جميع أنحاء المملكة من العاصمة الرياض ومنطقة الدرعية إلى تبوك والجوف وحائل والعلا ومنطقة الحدود الشمالية والدمام والخبر والأحساء وجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وينبع وأملج والباحة وعسير وجازان.

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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"سبق" تكشف أبرز وجهات موسم "الشتاء حولك" خلال 120 يومًا
سبق

أعلنت وزارة السياحة عن إطلاق موسم شتاء السعودية "الشتاء حولك" خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020، حتى نهاية مارس 2021م، وذلك في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة.

وتكشف "سبق" كثيرًا من الفعاليات التي تزيد على 300 تجربة وباقة سياحية، بالإضافة إلى العديد من العروض تقدمها أكثر من 200 هيئة في القطاع الخاص لتستمتع من خلالها العوائل والأفراد والمواطنون والمقيمون والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي؛ باكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء يتراوح بين الأجواء المعتدلة اللطيفة والأجواء الباردة، إلى جانب الاستمتاع بالباقات والأنشطة والتجارب السياحية الممتعة لكل فئات المجتمع.

وتتوزع الوجهات السياحية لشتاء السعودية في جميع أنحاء المملكة من العاصمة الرياض ومنطقة الدرعية إلى تبوك والجوف وحائل والعلا ومنطقة الحدود الشمالية والدمام والخبر والأحساء وجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وينبع وأملج والباحة وعسير وجازان.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
05:22 PM

"سبق" تكشف أبرز وجهات موسم "الشتاء حولك" خلال 120 يومًا

في 17 وجهة خلال الفترة من 10 ديسمبر حتى نهاية مارس 2021

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خالد خليل - الرياض
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1,548

أعلنت وزارة السياحة عن إطلاق موسم شتاء السعودية "الشتاء حولك" خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020، حتى نهاية مارس 2021م، وذلك في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة.

وتكشف "سبق" كثيرًا من الفعاليات التي تزيد على 300 تجربة وباقة سياحية، بالإضافة إلى العديد من العروض تقدمها أكثر من 200 هيئة في القطاع الخاص لتستمتع من خلالها العوائل والأفراد والمواطنون والمقيمون والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي؛ باكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء يتراوح بين الأجواء المعتدلة اللطيفة والأجواء الباردة، إلى جانب الاستمتاع بالباقات والأنشطة والتجارب السياحية الممتعة لكل فئات المجتمع.

وتتوزع الوجهات السياحية لشتاء السعودية في جميع أنحاء المملكة من العاصمة الرياض ومنطقة الدرعية إلى تبوك والجوف وحائل والعلا ومنطقة الحدود الشمالية والدمام والخبر والأحساء وجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وينبع وأملج والباحة وعسير وجازان.

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