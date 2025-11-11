النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 394 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 421 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. حاول دخول موسوعة "غينيس" فعاقبته النيران

رغم أنه كان يرتدي ملابس مقاومة للحرائق

طمعاً في دخول موسوعة الأرقام القياسية "غينيس"، خاض ضابط في الجيش الهندي تجربة خطيرة للغاية كادت تودي بحياته.

وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية الناطقة بالإنجليزية أن الضابط شيفام سينغ قطع مسافة 127 مترا في نفق تحيطه النيران من الجانبين.

وكان التحدي أن يظل سينغ خلال قطع النفق راكبا دراجته النارية، لكنه خرج من النفق على قدميه وجسده غارق في ألسنة اللهب، فيما هب زملاؤه في محاولة لإطفاء النيران وإنقاذه.

وركض الضابط على قدميه بعدما تعطلت الدراجة النارية في النفق، حسب "سكاي نيوز عربية".


ووقع الحادث رغم أن الضابط الهندي كان يرتدي الملابس المقاومة للحرائق، المصممة لرجال الإطفاء.

وقالت "إنديا توداي"، إن الحادثة وقعت في مدينة بنغالور، جنوبي الهند، وذكرت أن الضابط الذي يعمل في فريق الدراجات النارية بالجيش حطم الرقم القياسي في هذه التجربة الخطيرة، لكن ذلك كلفه إصابته بحروق وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن الرقم القياسي السابق في "غينيس" لأطول رحلة في نفق ناري كان 120.7 مترا، وسجله معا مغامران من جنوب إفريقيا عام 2014.

الجيش الهندي موسوعة غينيس

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. حاول دخول موسوعة "غينيس" فعاقبته النيران
سبق

طمعاً في دخول موسوعة الأرقام القياسية "غينيس"، خاض ضابط في الجيش الهندي تجربة خطيرة للغاية كادت تودي بحياته.

وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية الناطقة بالإنجليزية أن الضابط شيفام سينغ قطع مسافة 127 مترا في نفق تحيطه النيران من الجانبين.

وكان التحدي أن يظل سينغ خلال قطع النفق راكبا دراجته النارية، لكنه خرج من النفق على قدميه وجسده غارق في ألسنة اللهب، فيما هب زملاؤه في محاولة لإطفاء النيران وإنقاذه.

وركض الضابط على قدميه بعدما تعطلت الدراجة النارية في النفق، حسب "سكاي نيوز عربية".


ووقع الحادث رغم أن الضابط الهندي كان يرتدي الملابس المقاومة للحرائق، المصممة لرجال الإطفاء.

وقالت "إنديا توداي"، إن الحادثة وقعت في مدينة بنغالور، جنوبي الهند، وذكرت أن الضابط الذي يعمل في فريق الدراجات النارية بالجيش حطم الرقم القياسي في هذه التجربة الخطيرة، لكن ذلك كلفه إصابته بحروق وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن الرقم القياسي السابق في "غينيس" لأطول رحلة في نفق ناري كان 120.7 مترا، وسجله معا مغامران من جنوب إفريقيا عام 2014.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
02:33 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
03:59 PM

بالفيديو.. حاول دخول موسوعة "غينيس" فعاقبته النيران

رغم أنه كان يرتدي ملابس مقاومة للحرائق

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
2,577

طمعاً في دخول موسوعة الأرقام القياسية "غينيس"، خاض ضابط في الجيش الهندي تجربة خطيرة للغاية كادت تودي بحياته.

وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية الناطقة بالإنجليزية أن الضابط شيفام سينغ قطع مسافة 127 مترا في نفق تحيطه النيران من الجانبين.

وكان التحدي أن يظل سينغ خلال قطع النفق راكبا دراجته النارية، لكنه خرج من النفق على قدميه وجسده غارق في ألسنة اللهب، فيما هب زملاؤه في محاولة لإطفاء النيران وإنقاذه.

وركض الضابط على قدميه بعدما تعطلت الدراجة النارية في النفق، حسب "سكاي نيوز عربية".


ووقع الحادث رغم أن الضابط الهندي كان يرتدي الملابس المقاومة للحرائق، المصممة لرجال الإطفاء.

وقالت "إنديا توداي"، إن الحادثة وقعت في مدينة بنغالور، جنوبي الهند، وذكرت أن الضابط الذي يعمل في فريق الدراجات النارية بالجيش حطم الرقم القياسي في هذه التجربة الخطيرة، لكن ذلك كلفه إصابته بحروق وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن الرقم القياسي السابق في "غينيس" لأطول رحلة في نفق ناري كان 120.7 مترا، وسجله معا مغامران من جنوب إفريقيا عام 2014.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,725
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,993
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,202
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,201

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة