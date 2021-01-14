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إسبانيا تسجل 35878 إصابة جديدة بكورونا و201 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغت 2,211,967 والوفيات 53079 شخصاً

سجلت إسبانيا 35878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و201 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 2,211,967، فيما بلغت حصيلة الوفيات 53079 حالةً.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا تسجل 35878 إصابة جديدة بكورونا و201 حالة وفاة
سبق

سجلت إسبانيا 35878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و201 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 2,211,967، فيما بلغت حصيلة الوفيات 53079 حالةً.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
11:45 PM

إسبانيا تسجل 35878 إصابة جديدة بكورونا و201 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغت 2,211,967 والوفيات 53079 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مدريد
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سجلت إسبانيا 35878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و201 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 2,211,967، فيما بلغت حصيلة الوفيات 53079 حالةً.

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