سجلت إسبانيا 35878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و201 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 2,211,967، فيما بلغت حصيلة الوفيات 53079 حالةً.
إسبانيا تسجل 35878 إصابة جديدة بكورونا و201 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغت 2,211,967 والوفيات 53079 شخصاً
سجلت إسبانيا 35878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و201 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 2,211,967، فيما بلغت حصيلة الوفيات 53079 حالةً.
سجلت إسبانيا 35878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و201 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
إسبانيا تسجل 35878 إصابة جديدة بكورونا و201 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغت 2,211,967 والوفيات 53079 شخصاً
سجلت إسبانيا 35878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و201 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 2,211,967، فيما بلغت حصيلة الوفيات 53079 حالةً.