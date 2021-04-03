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"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021

القطاع تمكّن من المساهمة في توفير 40 ألف وظيفة مباشرة

توقّع تقرير شركة "جدوى" للاستثمار لشهر أبريل 2021 استمرار تراجع أسعار العقارات السكنية الجديدة في المملكة خلال 2021 بسبب

التوسع في تطبيق سياسات وبرامج الإسكان الحكومية.

وتستهدف برامج الإسكان المستمدة من رؤية المملكة 2030 زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 من خلال الاستمرار

في تقديم الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة بتكاليف أقل وخدمات أفضل وبأسرع وقت بالشراكة مع البنوك وشركات التطوير العقاري.

وقال التقرير: فئة "السكن والوقود" سجلت انخفاضاً واضحاً عند حدود 2% في معدل التضخم الشامل بسبب زيادة نسبة تملك الأسر

السعودية مما أدى لانخفاض الإيجارات بنحو 4%، بالرغم من ارتفاع أسعار بقية الفئات مثل فئة "الأغذية والمشروبات" التي ارتفعت بنحو

11.2%، وفئة "النقل" 9.8%، واستقر معدل التضخم الشامل لشهر فبراير مقارنةً بشهر يناير للعام 2021، في حين سجل ارتفاعاً بنسبة 5.2% مقارنةً بشهر فبراير من العام الماضي 2020.

وأظهر تقرير "جدوى" ارتفاعاً في مبيعات الإسمنت خلال شهر فبراير 2021 بنسبة 3.5% مقارنة بشهر فبراير 2020 مع بقاء معدلات الإنتاج عند نفس مستوياتها مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، كما تراجع مخزون الإسمنت بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي.

يُذكر أن قطاع الإسكان شهد خلال الأعوام الثلاثة الماضية نقلة نوعية حققت قصة نجاح غير مسبوقة، من أبرزها خدمة 1.1 مليون أسرة منذ بداية انطلاق برنامج "سكني" في 2017 حتى نهاية 2020، وارتفاع معدلات الإقراض السكني إلى 200 ألف عقد تمويل عقاري جديد سنوياً، وارتفاع نسبة التملك من 47% إلى أكثر من 60% في 2020.

وساهم القطاع في توفير 40 ألف وظيفة مباشرة، و118 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021
سبق

توقّع تقرير شركة "جدوى" للاستثمار لشهر أبريل 2021 استمرار تراجع أسعار العقارات السكنية الجديدة في المملكة خلال 2021 بسبب

التوسع في تطبيق سياسات وبرامج الإسكان الحكومية.

وتستهدف برامج الإسكان المستمدة من رؤية المملكة 2030 زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 من خلال الاستمرار

في تقديم الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة بتكاليف أقل وخدمات أفضل وبأسرع وقت بالشراكة مع البنوك وشركات التطوير العقاري.

وقال التقرير: فئة "السكن والوقود" سجلت انخفاضاً واضحاً عند حدود 2% في معدل التضخم الشامل بسبب زيادة نسبة تملك الأسر

السعودية مما أدى لانخفاض الإيجارات بنحو 4%، بالرغم من ارتفاع أسعار بقية الفئات مثل فئة "الأغذية والمشروبات" التي ارتفعت بنحو

11.2%، وفئة "النقل" 9.8%، واستقر معدل التضخم الشامل لشهر فبراير مقارنةً بشهر يناير للعام 2021، في حين سجل ارتفاعاً بنسبة 5.2% مقارنةً بشهر فبراير من العام الماضي 2020.

وأظهر تقرير "جدوى" ارتفاعاً في مبيعات الإسمنت خلال شهر فبراير 2021 بنسبة 3.5% مقارنة بشهر فبراير 2020 مع بقاء معدلات الإنتاج عند نفس مستوياتها مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، كما تراجع مخزون الإسمنت بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي.

يُذكر أن قطاع الإسكان شهد خلال الأعوام الثلاثة الماضية نقلة نوعية حققت قصة نجاح غير مسبوقة، من أبرزها خدمة 1.1 مليون أسرة منذ بداية انطلاق برنامج "سكني" في 2017 حتى نهاية 2020، وارتفاع معدلات الإقراض السكني إلى 200 ألف عقد تمويل عقاري جديد سنوياً، وارتفاع نسبة التملك من 47% إلى أكثر من 60% في 2020.

وساهم القطاع في توفير 40 ألف وظيفة مباشرة، و118 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.


03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
04:17 PM

"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021

القطاع تمكّن من المساهمة في توفير 40 ألف وظيفة مباشرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع تقرير شركة "جدوى" للاستثمار لشهر أبريل 2021 استمرار تراجع أسعار العقارات السكنية الجديدة في المملكة خلال 2021 بسبب

التوسع في تطبيق سياسات وبرامج الإسكان الحكومية.

وتستهدف برامج الإسكان المستمدة من رؤية المملكة 2030 زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 من خلال الاستمرار

في تقديم الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة بتكاليف أقل وخدمات أفضل وبأسرع وقت بالشراكة مع البنوك وشركات التطوير العقاري.

وقال التقرير: فئة "السكن والوقود" سجلت انخفاضاً واضحاً عند حدود 2% في معدل التضخم الشامل بسبب زيادة نسبة تملك الأسر

السعودية مما أدى لانخفاض الإيجارات بنحو 4%، بالرغم من ارتفاع أسعار بقية الفئات مثل فئة "الأغذية والمشروبات" التي ارتفعت بنحو

11.2%، وفئة "النقل" 9.8%، واستقر معدل التضخم الشامل لشهر فبراير مقارنةً بشهر يناير للعام 2021، في حين سجل ارتفاعاً بنسبة 5.2% مقارنةً بشهر فبراير من العام الماضي 2020.

وأظهر تقرير "جدوى" ارتفاعاً في مبيعات الإسمنت خلال شهر فبراير 2021 بنسبة 3.5% مقارنة بشهر فبراير 2020 مع بقاء معدلات الإنتاج عند نفس مستوياتها مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، كما تراجع مخزون الإسمنت بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي.

يُذكر أن قطاع الإسكان شهد خلال الأعوام الثلاثة الماضية نقلة نوعية حققت قصة نجاح غير مسبوقة، من أبرزها خدمة 1.1 مليون أسرة منذ بداية انطلاق برنامج "سكني" في 2017 حتى نهاية 2020، وارتفاع معدلات الإقراض السكني إلى 200 ألف عقد تمويل عقاري جديد سنوياً، وارتفاع نسبة التملك من 47% إلى أكثر من 60% في 2020.

وساهم القطاع في توفير 40 ألف وظيفة مباشرة، و118 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.


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