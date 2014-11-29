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بـ "هاتريك" ديميتري.. الوحدة يسقط الباطن

‏تغلب فريق الوحدة على ضيفه الباطن بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بهدف ‏لمثله، وجاءت أهداف الشوط عن طريق ‏اللاعب فابيو الذي أحرز هدف التقدم لصالح الباطن عند الدقيقة الرابعة فيما أدرك ديميتري النتيجة لصالح الوحدة عند الدقيقة20.

‏في الشوط الثاني أضاف ديمتري الهدف الثاني للوحدة عند الدقيقة 54، ‏قبل أن يضيف الهدف الثالث عند الدقيقة86 من ذات اللاعب ( هاتريك ).

‏قبل نهاية المباراة وتحديداً عند الدقيقة 90 تمكن فابيو من تقليص النتيجة للباطن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بـ "هاتريك" ديميتري.. الوحدة يسقط الباطن
سبق

‏تغلب فريق الوحدة على ضيفه الباطن بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بهدف ‏لمثله، وجاءت أهداف الشوط عن طريق ‏اللاعب فابيو الذي أحرز هدف التقدم لصالح الباطن عند الدقيقة الرابعة فيما أدرك ديميتري النتيجة لصالح الوحدة عند الدقيقة20.

‏في الشوط الثاني أضاف ديمتري الهدف الثاني للوحدة عند الدقيقة 54، ‏قبل أن يضيف الهدف الثالث عند الدقيقة86 من ذات اللاعب ( هاتريك ).

‏قبل نهاية المباراة وتحديداً عند الدقيقة 90 تمكن فابيو من تقليص النتيجة للباطن.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
08:31 PM

بـ "هاتريك" ديميتري.. الوحدة يسقط الباطن

A A A
عبدالعزيز السلمي - الرياض
0
1,635

‏تغلب فريق الوحدة على ضيفه الباطن بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بهدف ‏لمثله، وجاءت أهداف الشوط عن طريق ‏اللاعب فابيو الذي أحرز هدف التقدم لصالح الباطن عند الدقيقة الرابعة فيما أدرك ديميتري النتيجة لصالح الوحدة عند الدقيقة20.

‏في الشوط الثاني أضاف ديمتري الهدف الثاني للوحدة عند الدقيقة 54، ‏قبل أن يضيف الهدف الثالث عند الدقيقة86 من ذات اللاعب ( هاتريك ).

‏قبل نهاية المباراة وتحديداً عند الدقيقة 90 تمكن فابيو من تقليص النتيجة للباطن.

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