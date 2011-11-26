"الغامدي" مديرًا لإدارة التطوع بـ "هلال الباحة"
أصدر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة قرارًا بتكليف وليد بن سعد الغامدي مديرًا لإدارة التطوع بفرع الهيئة، بالإضافة إلى عمله مديرًا لإدارة المشاريع.
فيما ثمّن "الغامدي" هذه الثقة، داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن، وواعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء.
"الغامدي" مديرًا لإدارة التطوع بـ "هلال الباحة"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-25
أصدر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة قرارًا بتكليف وليد بن سعد الغامدي مديرًا لإدارة التطوع بفرع الهيئة، بالإضافة إلى عمله مديرًا لإدارة المشاريع.
فيما ثمّن "الغامدي" هذه الثقة، داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن، وواعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء.
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
11:02 PM
"الغامدي" مديرًا لإدارة التطوع بـ "هلال الباحة"
أصدر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة قرارًا بتكليف وليد بن سعد الغامدي مديرًا لإدارة التطوع بفرع الهيئة، بالإضافة إلى عمله مديرًا لإدارة المشاريع.
فيما ثمّن "الغامدي" هذه الثقة، داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن، وواعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء.