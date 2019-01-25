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شاهد.. 40 متطوعة يقدمن الخدمات الإسعافية للمعتمرات بالمسجد الحرام

تنوعت الحالات التي تم مباشرتها بين انخفاض في الضغط والسكر

باشر متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام اليوم خلال أداء صلاة الجمعة 184 حالة بين صفوف المعتمرين والمعتمرات.

وتنوعت الحالات التي تم مباشرتها بين انخفاض في الضغط والسكر حيث تولت الفرق تقديم الخدمات العلاجية ونقل الحالات التي تستوجب النقل إلى المراكز الصحية داخل المسجد الحرام.

وتعمل 40 متطوعة من الفريق النسائي بالهلال الأحمر السعودي في مباشرة الحالات داخل الحرم المكي لتقديم الخدمات للمعتمرات والزائرات خلال ساعات يوم الجمعة نظراً لما يشهده المسجد الحرام من كثافة في أعداد الزوار.

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شاهد.. 40 متطوعة يقدمن الخدمات الإسعافية للمعتمرات بالمسجد الحرام
سبق

باشر متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام اليوم خلال أداء صلاة الجمعة 184 حالة بين صفوف المعتمرين والمعتمرات.

وتنوعت الحالات التي تم مباشرتها بين انخفاض في الضغط والسكر حيث تولت الفرق تقديم الخدمات العلاجية ونقل الحالات التي تستوجب النقل إلى المراكز الصحية داخل المسجد الحرام.

وتعمل 40 متطوعة من الفريق النسائي بالهلال الأحمر السعودي في مباشرة الحالات داخل الحرم المكي لتقديم الخدمات للمعتمرات والزائرات خلال ساعات يوم الجمعة نظراً لما يشهده المسجد الحرام من كثافة في أعداد الزوار.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
10:35 PM

شاهد.. 40 متطوعة يقدمن الخدمات الإسعافية للمعتمرات بالمسجد الحرام

تنوعت الحالات التي تم مباشرتها بين انخفاض في الضغط والسكر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,618

باشر متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام اليوم خلال أداء صلاة الجمعة 184 حالة بين صفوف المعتمرين والمعتمرات.

وتنوعت الحالات التي تم مباشرتها بين انخفاض في الضغط والسكر حيث تولت الفرق تقديم الخدمات العلاجية ونقل الحالات التي تستوجب النقل إلى المراكز الصحية داخل المسجد الحرام.

وتعمل 40 متطوعة من الفريق النسائي بالهلال الأحمر السعودي في مباشرة الحالات داخل الحرم المكي لتقديم الخدمات للمعتمرات والزائرات خلال ساعات يوم الجمعة نظراً لما يشهده المسجد الحرام من كثافة في أعداد الزوار.

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