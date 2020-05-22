مصر: عودة التدريبات للأندية.. 15 يونيو

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، عودة التدريبات للنشاط الرياضي 15 يونيو المقبل بشكل جزئي، وذلك حسبما أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال الدكتور صبحي في تصريح له اليوم: "ندرس مع الاتحاد المصري لكرة القدم كافة الاحترازات والإجراءات الوقائية التي سيقوم بها، داعيًا الاتحاد إلى الاتفاق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيداً لاستئناف النشاط".

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب، في تصريح له، أن عودة النشاط سيكون تدريجيًا وله العديد من المراحل والعديد من الإجراءات الطبية والاحترازية لحماية جميع الرياضيين والمشاركين في النشاط الرياضي.