"إلياس" ينير منزل "الدعجاني" بجدة

رُزق المواطن سلمان مقبول الدعجاني -وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية بجدة- بمولود، أسماه "إلياس".
وبهذه المناسبة تلقى "الدعجاني" التهاني والتبريكات من زملائه على المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق المواطن سلمان مقبول الدعجاني -وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية بجدة- بمولود، أسماه "إلياس".
وبهذه المناسبة تلقى "الدعجاني" التهاني والتبريكات من زملائه على المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق المواطن سلمان مقبول الدعجاني -وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية بجدة- بمولود، أسماه "إلياس".
وبهذه المناسبة تلقى "الدعجاني" التهاني والتبريكات من زملائه على المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق المواطن سلمان مقبول الدعجاني -وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية بجدة- بمولود، أسماه "إلياس".
وبهذه المناسبة تلقى "الدعجاني" التهاني والتبريكات من زملائه على المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.