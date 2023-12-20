النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كأس السوبر الإيطالي ولاتسيو يحطون الرحال في الرياض

بانتظار وصول يوفنتوس غداً

أعلنت الهيئة العامة للرياضة وصول فريق لاتسيو الإيطالي إلى مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض مساء اليوم لخوض غمار منافسات كأس السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس والمقرر إقامته الأحد المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ومن المتوقع أن يصل فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي مساء الغد إلى العاصمة الرياض.

كما أعلنت الهيئة العامة للرياضة وصول كأس البطولة إلى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس وذلك قبل الموعد الكبير المنتظر بين الفريقين.

وتحتضن السعودية نهائي كأس السوبر الإيطالي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استضافت جدة مباراة السوبر الموسم الماضي بين يوفنتوس وميلان.

كأس السوبر الإيطالي لاتسيو يوفنتوس

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
كأس السوبر الإيطالي ولاتسيو يحطون الرحال في الرياض
سبق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة وصول فريق لاتسيو الإيطالي إلى مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض مساء اليوم لخوض غمار منافسات كأس السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس والمقرر إقامته الأحد المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ومن المتوقع أن يصل فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي مساء الغد إلى العاصمة الرياض.

كما أعلنت الهيئة العامة للرياضة وصول كأس البطولة إلى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس وذلك قبل الموعد الكبير المنتظر بين الفريقين.

وتحتضن السعودية نهائي كأس السوبر الإيطالي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استضافت جدة مباراة السوبر الموسم الماضي بين يوفنتوس وميلان.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
11:49 PM

كأس السوبر الإيطالي ولاتسيو يحطون الرحال في الرياض

بانتظار وصول يوفنتوس غداً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,418

أعلنت الهيئة العامة للرياضة وصول فريق لاتسيو الإيطالي إلى مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض مساء اليوم لخوض غمار منافسات كأس السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس والمقرر إقامته الأحد المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ومن المتوقع أن يصل فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي مساء الغد إلى العاصمة الرياض.

كما أعلنت الهيئة العامة للرياضة وصول كأس البطولة إلى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس وذلك قبل الموعد الكبير المنتظر بين الفريقين.

وتحتضن السعودية نهائي كأس السوبر الإيطالي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استضافت جدة مباراة السوبر الموسم الماضي بين يوفنتوس وميلان.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,489
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,347
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,730
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,174

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة