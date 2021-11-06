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"مرور جدة" ينجح في مواجهة التجاوز من الأكتاف بكوبري الميناء

طائرات درون ودوريات مرور سرية تشارك في ضبط المخالفات

تكاد ظاهرة التجاوز من الأكتاف، أن تختفي على طول كوبري الميناء بمحافظة جدة، بعد أن كانت هاجسًا يؤرق مرتادي الطريق بكوبري الميناء؛ حيث كان معدل المخالفات يرتفع في أوقات الذروة سابقًا.

وثقت "سبق" شبه انعدام مخالفة التجاوز من الأكتاف مساء أمس الجمعة، الذي يعتبر من أيام الذروة في استخدام الطريق.

ويعود الفضل وراء اختفاء هذه الظاهرة، إلى وعي مرتادي الطريق بخطر استخدام أكتاف الطريق في التجاوز، بالإضافة إلى انتشار دوريات مرور جدة على طول الطريق، ورصد المخالفات عن طريق كاميرات الدرون ودوريات المرور السرية، وضبط المخالفين.

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"مرور جدة" ينجح في مواجهة التجاوز من الأكتاف بكوبري الميناء
سبق

تكاد ظاهرة التجاوز من الأكتاف، أن تختفي على طول كوبري الميناء بمحافظة جدة، بعد أن كانت هاجسًا يؤرق مرتادي الطريق بكوبري الميناء؛ حيث كان معدل المخالفات يرتفع في أوقات الذروة سابقًا.

وثقت "سبق" شبه انعدام مخالفة التجاوز من الأكتاف مساء أمس الجمعة، الذي يعتبر من أيام الذروة في استخدام الطريق.

ويعود الفضل وراء اختفاء هذه الظاهرة، إلى وعي مرتادي الطريق بخطر استخدام أكتاف الطريق في التجاوز، بالإضافة إلى انتشار دوريات مرور جدة على طول الطريق، ورصد المخالفات عن طريق كاميرات الدرون ودوريات المرور السرية، وضبط المخالفين.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
06:09 PM

"مرور جدة" ينجح في مواجهة التجاوز من الأكتاف بكوبري الميناء

طائرات درون ودوريات مرور سرية تشارك في ضبط المخالفات

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أحمد العبدالله - الباحة
6
1,838

تكاد ظاهرة التجاوز من الأكتاف، أن تختفي على طول كوبري الميناء بمحافظة جدة، بعد أن كانت هاجسًا يؤرق مرتادي الطريق بكوبري الميناء؛ حيث كان معدل المخالفات يرتفع في أوقات الذروة سابقًا.

وثقت "سبق" شبه انعدام مخالفة التجاوز من الأكتاف مساء أمس الجمعة، الذي يعتبر من أيام الذروة في استخدام الطريق.

ويعود الفضل وراء اختفاء هذه الظاهرة، إلى وعي مرتادي الطريق بخطر استخدام أكتاف الطريق في التجاوز، بالإضافة إلى انتشار دوريات مرور جدة على طول الطريق، ورصد المخالفات عن طريق كاميرات الدرون ودوريات المرور السرية، وضبط المخالفين.

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142 مليون ..

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12,126
201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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