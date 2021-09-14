وزير الخارجية يصل الجزائر في زيارة رسمية

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار هواري بومدين، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وعدد من منسوبي السفارة.