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"التحالف": تدمير 3 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير 3 طائرات مسيَّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.

وأكدت قوات التحالف استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشارت إلى اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير 3 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية
سبق

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير 3 طائرات مسيَّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.

وأكدت قوات التحالف استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشارت إلى اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
10:09 PM

"التحالف": تدمير 3 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير 3 طائرات مسيَّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.

وأكدت قوات التحالف استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشارت إلى اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية.

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