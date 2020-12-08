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"آل فهيد": "البوابة الإلكترونية" الجديدة للتعليم تعمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات

نسختها الجديدة جاءت منسجمة مع رؤية المملكة 2030

أوضح مساعد وزير التعليم رئيس لجنة تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة د. سعد آل فهيد؛ أن البوابة الجديدة لوزارة التعليم -التي دشّنها معالي الوزير د. حمد بن محمد آل الشيخ- تهدف إلى تعزيز العمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات الإلكترونية التعليمية بجودة وكفاءة عاليتين.

وقال د.آل فهيد: "إنّ البوابة بنسختها الجديدة تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق مؤشر الحكومة الإلكترونية الفاعلة"، مؤكداً أنها معتمدة على المعايير المحلية كمعايير (برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية) يسّر؛ إضافةً إلى اعتمادها على المعايير العالمية كمعايير الأمم المتحدة لبناء البوابات الحكومية (مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية).

وبيّن مساعد الوزير أنّ واجهة البوابة وأقسامها الداخلية متوافقة مع فئات الزوّار المختلفة، وذلك اعتماداً على الدليل الإرشادي المقدم من الأمم المتحدة فيما يخص معايير التصميم القياسية، إلى جانب معايير الهوية البصرية للوزارة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التصميم.

وأشار إلى أن البوابة الجديدة لوزارة التعليم تعكس اهتمام ومتابعة معالي الوزير بخدمة المستفيدين، وأهمية التواصل معهم، وتوفير الخدمات كافة لهم، إلى جانب الاعتماد على البوابة كمصدر للمعلومات للجمهور الداخلي والخارجي، والمهتمين بالشأن التعليمي.

وأضاف د.آل فهيد؛ أنّ البوابة تستهدف في خدماتها، الطلاب والطالبات، والمبتعثين، والمعلمين والمعلمات، والباحثين، إضافةً إلى المستثمرين، مشيراً إلى أنها تتيح تطبيق تقنيات جديدة لزيادة سرعة الاستجابة، وتطبيق المعايير الجديدة لمحركات البحث، وتحقيق متطلبات أمن المعلومات والأمن السيبراني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل فهيد": "البوابة الإلكترونية" الجديدة للتعليم تعمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات
سبق

أوضح مساعد وزير التعليم رئيس لجنة تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة د. سعد آل فهيد؛ أن البوابة الجديدة لوزارة التعليم -التي دشّنها معالي الوزير د. حمد بن محمد آل الشيخ- تهدف إلى تعزيز العمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات الإلكترونية التعليمية بجودة وكفاءة عاليتين.

وقال د.آل فهيد: "إنّ البوابة بنسختها الجديدة تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق مؤشر الحكومة الإلكترونية الفاعلة"، مؤكداً أنها معتمدة على المعايير المحلية كمعايير (برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية) يسّر؛ إضافةً إلى اعتمادها على المعايير العالمية كمعايير الأمم المتحدة لبناء البوابات الحكومية (مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية).

وبيّن مساعد الوزير أنّ واجهة البوابة وأقسامها الداخلية متوافقة مع فئات الزوّار المختلفة، وذلك اعتماداً على الدليل الإرشادي المقدم من الأمم المتحدة فيما يخص معايير التصميم القياسية، إلى جانب معايير الهوية البصرية للوزارة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التصميم.

وأشار إلى أن البوابة الجديدة لوزارة التعليم تعكس اهتمام ومتابعة معالي الوزير بخدمة المستفيدين، وأهمية التواصل معهم، وتوفير الخدمات كافة لهم، إلى جانب الاعتماد على البوابة كمصدر للمعلومات للجمهور الداخلي والخارجي، والمهتمين بالشأن التعليمي.

وأضاف د.آل فهيد؛ أنّ البوابة تستهدف في خدماتها، الطلاب والطالبات، والمبتعثين، والمعلمين والمعلمات، والباحثين، إضافةً إلى المستثمرين، مشيراً إلى أنها تتيح تطبيق تقنيات جديدة لزيادة سرعة الاستجابة، وتطبيق المعايير الجديدة لمحركات البحث، وتحقيق متطلبات أمن المعلومات والأمن السيبراني.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
08:49 AM

"آل فهيد": "البوابة الإلكترونية" الجديدة للتعليم تعمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات

نسختها الجديدة جاءت منسجمة مع رؤية المملكة 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح مساعد وزير التعليم رئيس لجنة تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة د. سعد آل فهيد؛ أن البوابة الجديدة لوزارة التعليم -التي دشّنها معالي الوزير د. حمد بن محمد آل الشيخ- تهدف إلى تعزيز العمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات الإلكترونية التعليمية بجودة وكفاءة عاليتين.

وقال د.آل فهيد: "إنّ البوابة بنسختها الجديدة تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق مؤشر الحكومة الإلكترونية الفاعلة"، مؤكداً أنها معتمدة على المعايير المحلية كمعايير (برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية) يسّر؛ إضافةً إلى اعتمادها على المعايير العالمية كمعايير الأمم المتحدة لبناء البوابات الحكومية (مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية).

وبيّن مساعد الوزير أنّ واجهة البوابة وأقسامها الداخلية متوافقة مع فئات الزوّار المختلفة، وذلك اعتماداً على الدليل الإرشادي المقدم من الأمم المتحدة فيما يخص معايير التصميم القياسية، إلى جانب معايير الهوية البصرية للوزارة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التصميم.

وأشار إلى أن البوابة الجديدة لوزارة التعليم تعكس اهتمام ومتابعة معالي الوزير بخدمة المستفيدين، وأهمية التواصل معهم، وتوفير الخدمات كافة لهم، إلى جانب الاعتماد على البوابة كمصدر للمعلومات للجمهور الداخلي والخارجي، والمهتمين بالشأن التعليمي.

وأضاف د.آل فهيد؛ أنّ البوابة تستهدف في خدماتها، الطلاب والطالبات، والمبتعثين، والمعلمين والمعلمات، والباحثين، إضافةً إلى المستثمرين، مشيراً إلى أنها تتيح تطبيق تقنيات جديدة لزيادة سرعة الاستجابة، وتطبيق المعايير الجديدة لمحركات البحث، وتحقيق متطلبات أمن المعلومات والأمن السيبراني.

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