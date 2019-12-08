النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

علاج جديد للسرطان .. جرعة واحدة استجاب لها ثلاثة أرباع المرضى

خاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة .. ينتزع الخلايا المناعية ويعدّلها

أعلنت شركة بريستول مايرزسكويب للأدوية، أمس السبت، أن علاجاً تجريبياً للسرطان، حصلت عليه ضمن صفقة استحواذها على شركة سلجين مقابل 74 مليار دولار، قدّم نتائج إيجابية خلال التجارب.

وذكرت "بريستول مايرز" أنها ستتقدم في نهاية العام الجاري للحصول على موافقة أمريكية على العلاج الخاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة.

والعقار نوع حديث من العلاجات المناعية، حيث يقوم بانتزاع الخلايا المناعية من المريض ويجري عليها بعض التعديلات ليجعلها تتعرّف بشكل أفضل على الخلايا السرطانية وتهاجمها ثم يعيدها في المريض مرة أخرى.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" شملت التجربة 3 مستويات من العلاج على 269 مريضاً.

ووفقاً لبيانات أعلنتها الشركة أمام مؤتمر للجمعية الأمريكية لأمراض الدم في أورلاندو، استجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى لهذا العلاج المؤلف من جرعة واحدة، وسجّل 53 بالمئة منهم استجابة تامة.

وتعد البيانات انتصاراً لـ "بريستول مايرز" بعدما لاقت صفقة شراء "سلجين" مقاومة من بعض المستثمرين، الذين عبّروا عن اعتقادهم بأن المبلغ المعلن يزيد على القيمة الفعلية للشركة.

مرضى السرطان أدوية علاج للسرطان

الرئيسية/ محطات

اعلان
علاج جديد للسرطان .. جرعة واحدة استجاب لها ثلاثة أرباع المرضى
سبق

أعلنت شركة بريستول مايرزسكويب للأدوية، أمس السبت، أن علاجاً تجريبياً للسرطان، حصلت عليه ضمن صفقة استحواذها على شركة سلجين مقابل 74 مليار دولار، قدّم نتائج إيجابية خلال التجارب.

وذكرت "بريستول مايرز" أنها ستتقدم في نهاية العام الجاري للحصول على موافقة أمريكية على العلاج الخاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة.

والعقار نوع حديث من العلاجات المناعية، حيث يقوم بانتزاع الخلايا المناعية من المريض ويجري عليها بعض التعديلات ليجعلها تتعرّف بشكل أفضل على الخلايا السرطانية وتهاجمها ثم يعيدها في المريض مرة أخرى.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" شملت التجربة 3 مستويات من العلاج على 269 مريضاً.

ووفقاً لبيانات أعلنتها الشركة أمام مؤتمر للجمعية الأمريكية لأمراض الدم في أورلاندو، استجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى لهذا العلاج المؤلف من جرعة واحدة، وسجّل 53 بالمئة منهم استجابة تامة.

وتعد البيانات انتصاراً لـ "بريستول مايرز" بعدما لاقت صفقة شراء "سلجين" مقاومة من بعض المستثمرين، الذين عبّروا عن اعتقادهم بأن المبلغ المعلن يزيد على القيمة الفعلية للشركة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
08:49 AM

علاج جديد للسرطان .. جرعة واحدة استجاب لها ثلاثة أرباع المرضى

خاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة .. ينتزع الخلايا المناعية ويعدّلها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
472

أعلنت شركة بريستول مايرزسكويب للأدوية، أمس السبت، أن علاجاً تجريبياً للسرطان، حصلت عليه ضمن صفقة استحواذها على شركة سلجين مقابل 74 مليار دولار، قدّم نتائج إيجابية خلال التجارب.

وذكرت "بريستول مايرز" أنها ستتقدم في نهاية العام الجاري للحصول على موافقة أمريكية على العلاج الخاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة.

والعقار نوع حديث من العلاجات المناعية، حيث يقوم بانتزاع الخلايا المناعية من المريض ويجري عليها بعض التعديلات ليجعلها تتعرّف بشكل أفضل على الخلايا السرطانية وتهاجمها ثم يعيدها في المريض مرة أخرى.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" شملت التجربة 3 مستويات من العلاج على 269 مريضاً.

ووفقاً لبيانات أعلنتها الشركة أمام مؤتمر للجمعية الأمريكية لأمراض الدم في أورلاندو، استجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى لهذا العلاج المؤلف من جرعة واحدة، وسجّل 53 بالمئة منهم استجابة تامة.

وتعد البيانات انتصاراً لـ "بريستول مايرز" بعدما لاقت صفقة شراء "سلجين" مقاومة من بعض المستثمرين، الذين عبّروا عن اعتقادهم بأن المبلغ المعلن يزيد على القيمة الفعلية للشركة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,745
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,975
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,319
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,744

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة