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اكتشاف عيب فني خطير في أحد هواتف "آيفون 12" الجديدة

يشك عدد من المستخدمين في أن المشكلة قد تعود إلى التوصيل

اشتكى عدد من أصحاب هواتف "آيفون 12 ميني" الجديدة، من ظهور عيب فني خطير في هواتفهم.

وقال عدد من أصحاب هواتف "آيفون 12 ميني"، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص: إنهم واجهوا تجربة صعبة من أن الشاشة اللمسية لا تستجيب جزئيًّا عند تفعيل شاشة القفل.

وأوضح المستخدمون أنه حتى مع التمرير السريع لإلغاء القفل باستخدام الإبهام؛ يحتاج المستخدمون إلى الأصابع الأخرى لفتح قفل هاتف "آيفون 12 ميني"؛ وهو ما يراه الكثيرون أنه غير مفيد لهاتف تم تصميمه تحديدًا للاستخدام بيد واحدة.

ويشك عدد من المستخدمين في أن المشكلة قد تعود إلى التوصيل أو استخدام غطاء لحماية الهاتف.

وأشار آخرون إلى أن المشكلة قد تم إصلاحها عند توصيل الهاتف أو استخدامه بدون غطاء.

ولم ترد "أبل" على طلبات التعليق على تلك المشكلة، التي يبدو أنها ليست مجرد حادثة فردية؛ بل منتشرة لدى عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون 12 ميني" الجديد.

آيفون 12 ميني

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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اكتشاف عيب فني خطير في أحد هواتف "آيفون 12" الجديدة
سبق

اشتكى عدد من أصحاب هواتف "آيفون 12 ميني" الجديدة، من ظهور عيب فني خطير في هواتفهم.

وقال عدد من أصحاب هواتف "آيفون 12 ميني"، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص: إنهم واجهوا تجربة صعبة من أن الشاشة اللمسية لا تستجيب جزئيًّا عند تفعيل شاشة القفل.

وأوضح المستخدمون أنه حتى مع التمرير السريع لإلغاء القفل باستخدام الإبهام؛ يحتاج المستخدمون إلى الأصابع الأخرى لفتح قفل هاتف "آيفون 12 ميني"؛ وهو ما يراه الكثيرون أنه غير مفيد لهاتف تم تصميمه تحديدًا للاستخدام بيد واحدة.

ويشك عدد من المستخدمين في أن المشكلة قد تعود إلى التوصيل أو استخدام غطاء لحماية الهاتف.

وأشار آخرون إلى أن المشكلة قد تم إصلاحها عند توصيل الهاتف أو استخدامه بدون غطاء.

ولم ترد "أبل" على طلبات التعليق على تلك المشكلة، التي يبدو أنها ليست مجرد حادثة فردية؛ بل منتشرة لدى عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون 12 ميني" الجديد.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
10:01 AM

اكتشاف عيب فني خطير في أحد هواتف "آيفون 12" الجديدة

يشك عدد من المستخدمين في أن المشكلة قد تعود إلى التوصيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,731

اشتكى عدد من أصحاب هواتف "آيفون 12 ميني" الجديدة، من ظهور عيب فني خطير في هواتفهم.

وقال عدد من أصحاب هواتف "آيفون 12 ميني"، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص: إنهم واجهوا تجربة صعبة من أن الشاشة اللمسية لا تستجيب جزئيًّا عند تفعيل شاشة القفل.

وأوضح المستخدمون أنه حتى مع التمرير السريع لإلغاء القفل باستخدام الإبهام؛ يحتاج المستخدمون إلى الأصابع الأخرى لفتح قفل هاتف "آيفون 12 ميني"؛ وهو ما يراه الكثيرون أنه غير مفيد لهاتف تم تصميمه تحديدًا للاستخدام بيد واحدة.

ويشك عدد من المستخدمين في أن المشكلة قد تعود إلى التوصيل أو استخدام غطاء لحماية الهاتف.

وأشار آخرون إلى أن المشكلة قد تم إصلاحها عند توصيل الهاتف أو استخدامه بدون غطاء.

ولم ترد "أبل" على طلبات التعليق على تلك المشكلة، التي يبدو أنها ليست مجرد حادثة فردية؛ بل منتشرة لدى عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون 12 ميني" الجديد.

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