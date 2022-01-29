كشفت الجهات الأمنية في مصر لغز العثور على جثتي ربة منزل وابنتها داخل مسكنهما بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة في مصر. وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية أنه تم العثور على جثتين داخل شقة بدائرة قسم شرطة الهرم، وتبين بالفحص أن الجثتين لأم وابنتها، فارقا الحياة إثر إصابتهما بإسفكسيا الخنق؛ نتيجة تصاعد كثيف للأبخرة. وجرى إيداع الجثتين المشرحة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة. في سياق متصل، لقي شخص ونجله مصرعهما اختناقًا بالغاز داخل منزلهما بنفس المحافظة، الأربعاء الماضي. وكشفت الجهود الأمنية وفقما نقلت البيان، أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق، نتيجة حدوث تسرب من سخان الغاز. وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

مصر.. كشف لغز العثور على جثتي أم وابنتها داخل منزلهما صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-29 كشفت الجهات الأمنية في مصر لغز العثور على جثتي ربة منزل وابنتها داخل مسكنهما بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة في مصر.



وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية أنه تم العثور على جثتين داخل شقة بدائرة قسم شرطة الهرم، وتبين بالفحص أن الجثتين لأم وابنتها، فارقا الحياة إثر إصابتهما بإسفكسيا الخنق؛ نتيجة تصاعد كثيف للأبخرة.



وجرى إيداع الجثتين المشرحة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة.



في سياق متصل، لقي شخص ونجله مصرعهما اختناقًا بالغاز داخل منزلهما بنفس المحافظة، الأربعاء الماضي.



وكشفت الجهود الأمنية وفقما نقلت البيان، أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق، نتيجة حدوث تسرب من سخان الغاز.



وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 11:25 AM

مصر.. كشف لغز العثور على جثتي أم وابنتها داخل منزلهما بعد يومين من مصرع شخص ونجله في ظروف مشابهة





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كشفت الجهات الأمنية في مصر لغز العثور على جثتي ربة منزل وابنتها داخل مسكنهما بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة في مصر.



وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية أنه تم العثور على جثتين داخل شقة بدائرة قسم شرطة الهرم، وتبين بالفحص أن الجثتين لأم وابنتها، فارقا الحياة إثر إصابتهما بإسفكسيا الخنق؛ نتيجة تصاعد كثيف للأبخرة.



وجرى إيداع الجثتين المشرحة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة.



في سياق متصل، لقي شخص ونجله مصرعهما اختناقًا بالغاز داخل منزلهما بنفس المحافظة، الأربعاء الماضي.



وكشفت الجهود الأمنية وفقما نقلت البيان، أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق، نتيجة حدوث تسرب من سخان الغاز.



وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.