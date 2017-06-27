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إزالة أسوار وأحواش مخالفة على مساحة 15 ألف متر مربع بجدة

بعد جولات مستمرة داخل الأحياء والمناطق الطرفية من المحافظة

تمكنت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة من إزالة عدد من المباني المقامة على أراضٍ حكومية بحي "أبو جعالة" والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 15 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس أحمد الشافعي أن أعمال الإزالة في نطاق بلدية الجنوب شملت "أحواش" وجميعها مقامة بطرق مخالفة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

أمانة محافظة جدة

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إزالة أسوار وأحواش مخالفة على مساحة 15 ألف متر مربع بجدة
سبق

تمكنت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة من إزالة عدد من المباني المقامة على أراضٍ حكومية بحي "أبو جعالة" والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 15 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس أحمد الشافعي أن أعمال الإزالة في نطاق بلدية الجنوب شملت "أحواش" وجميعها مقامة بطرق مخالفة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
03:50 PM

إزالة أسوار وأحواش مخالفة على مساحة 15 ألف متر مربع بجدة

بعد جولات مستمرة داخل الأحياء والمناطق الطرفية من المحافظة

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,653

تمكنت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة من إزالة عدد من المباني المقامة على أراضٍ حكومية بحي "أبو جعالة" والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 15 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس أحمد الشافعي أن أعمال الإزالة في نطاق بلدية الجنوب شملت "أحواش" وجميعها مقامة بطرق مخالفة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

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