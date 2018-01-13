عن اعتقالها السفير البريطاني.. إيران: أفرجنا عنه بعد 15 دقيقة من تحديد هويته

زعمت أنها لم توقفه بصفته الدبلوماسية

أعلنت إيران، اليوم الأحد، روايتها لاعتقال السفير البريطاني لديها روب ماكير أمس.

وزعم نائب الرئيس الإيراني عباس عراقجي أن "السلطات أوقفت السفير البريطاني كشخص أجبني يشارك في احتجاجات غير قانونية، وأطلق سراحه بعد 15 دقيقة من تحديد هويته"، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

ويطعن في صحة الرواية الإيرانية أن تحركات أعضاء السلك الدبلوماسي في أي دولة تجري بالتنسيق مع سلطاتها الأمنية، بما يستنتج منه أن السفير البريطاني كان معلوم الهوية بالنسبة للإيرانيين، وأنه اعتُقِل بالخطأ؛ لكونه أجنبياً.