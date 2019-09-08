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17 دولة تسعى للترشح لاستضافة مونديال 2030

طلب الرئيس الإكوادوري لينين مورينو من نظيريه الكولومبي والبيروفي التقدم بطلب تنظيم مشترك لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وكتب مورينو في تغريدة عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه طلب من نظيريه الكولومبي إيفان دوكي ومارتين فيزكارا رئيس بيرو التقدم بطلب مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 "في العام الذي ستكون فيه أمريكا الجنوبية المرشحة الأبرز للتنظيم".

وسيكون هذا الملف منافساً لملف آخر يجمع الأرجنتين وتشيلي وأوروجواي وباراجواي.

وتتطلع بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا أيضاً للتقدم بطلب تنظيم مشترك، كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا ممثلة في إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز.

كما أن المغرب من المتوقع أن تتقدم بطلب استضافة، ولا يختلف الحال بالنسبة للصين التي أبدت اهتماماً بالحدث.

وكانت أول نسخة من المونديال جرت في أوروجواي عام 1930 وتقام نسخة 2030 بمشاركة 48 منتخباً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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17 دولة تسعى للترشح لاستضافة مونديال 2030
سبق

طلب الرئيس الإكوادوري لينين مورينو من نظيريه الكولومبي والبيروفي التقدم بطلب تنظيم مشترك لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وكتب مورينو في تغريدة عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه طلب من نظيريه الكولومبي إيفان دوكي ومارتين فيزكارا رئيس بيرو التقدم بطلب مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 "في العام الذي ستكون فيه أمريكا الجنوبية المرشحة الأبرز للتنظيم".

وسيكون هذا الملف منافساً لملف آخر يجمع الأرجنتين وتشيلي وأوروجواي وباراجواي.

وتتطلع بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا أيضاً للتقدم بطلب تنظيم مشترك، كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا ممثلة في إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز.

كما أن المغرب من المتوقع أن تتقدم بطلب استضافة، ولا يختلف الحال بالنسبة للصين التي أبدت اهتماماً بالحدث.

وكانت أول نسخة من المونديال جرت في أوروجواي عام 1930 وتقام نسخة 2030 بمشاركة 48 منتخباً.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
07:42 PM

17 دولة تسعى للترشح لاستضافة مونديال 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طلب الرئيس الإكوادوري لينين مورينو من نظيريه الكولومبي والبيروفي التقدم بطلب تنظيم مشترك لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وكتب مورينو في تغريدة عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه طلب من نظيريه الكولومبي إيفان دوكي ومارتين فيزكارا رئيس بيرو التقدم بطلب مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 "في العام الذي ستكون فيه أمريكا الجنوبية المرشحة الأبرز للتنظيم".

وسيكون هذا الملف منافساً لملف آخر يجمع الأرجنتين وتشيلي وأوروجواي وباراجواي.

وتتطلع بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا أيضاً للتقدم بطلب تنظيم مشترك، كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا ممثلة في إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز.

كما أن المغرب من المتوقع أن تتقدم بطلب استضافة، ولا يختلف الحال بالنسبة للصين التي أبدت اهتماماً بالحدث.

وكانت أول نسخة من المونديال جرت في أوروجواي عام 1930 وتقام نسخة 2030 بمشاركة 48 منتخباً.

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