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الرئيس القبرصي يستقبل وزير الخارجية ويستعرضا العلاقات الثنائية

نوها بعمق العلاقات والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة

استقبل الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في القصر الرئاسي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الذي وصل إلى قبرص في زيارة رسمية.

ونقل الوزير العساف خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما له ولحكومة وشعب قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية، حيث نوه العساف خلال اللقاء بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

وكان العساف قد التقى خلال الزيارة رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس، حيث جرى استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى بمقر وزارة الخارجية القبرصية نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.

رافق العساف وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص خالد بن محمد الشريف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس القبرصي يستقبل وزير الخارجية ويستعرضا العلاقات الثنائية
سبق

استقبل الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في القصر الرئاسي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الذي وصل إلى قبرص في زيارة رسمية.

ونقل الوزير العساف خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما له ولحكومة وشعب قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية، حيث نوه العساف خلال اللقاء بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

وكان العساف قد التقى خلال الزيارة رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس، حيث جرى استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى بمقر وزارة الخارجية القبرصية نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.

رافق العساف وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص خالد بن محمد الشريف.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
08:33 PM

الرئيس القبرصي يستقبل وزير الخارجية ويستعرضا العلاقات الثنائية

نوها بعمق العلاقات والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في القصر الرئاسي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الذي وصل إلى قبرص في زيارة رسمية.

ونقل الوزير العساف خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما له ولحكومة وشعب قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية، حيث نوه العساف خلال اللقاء بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

وكان العساف قد التقى خلال الزيارة رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس، حيث جرى استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى بمقر وزارة الخارجية القبرصية نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.

رافق العساف وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص خالد بن محمد الشريف.

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