"بلدي الرياض" يستقبل مقترحات 2021 ويكرّم أصدقاءه.. أصغرهم 12 عامًا

"العريدي": وجدنا تجاوبًا غير محدود من المواطنين خلال مبادرة "أصدقاء المجلس"

نظّم المجلس البلدي بالرياض حفلاً تكريميًا لأصدقاء المجلس البلدي المتفاعلين مع أنشطة المجلس وبرامجه، ضمن توجهه الرامي إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة على الخدمات البلدية، وأقيم الحفل في مسرح إدارة التشغيل والصيانة، بحضور رئيس المجلس خالد العريدي، وأعضاء المجلس البلدي، وعددٍ من مسؤولي أمانة منطقة الرياض، بالإضافة إلى المواطنين المكرمين من أصدقاء المجلس البلدي.

وخلال الحفل التكريمي جرى استعراض نبذة تعريفية عن انطلاقة برنامج أصدقاء المجلس البلدي في منتصف عام 1439هـ، والهادف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية في الرقابة على الخدمات البلدية، بالإضافة إلى رفع واقع الأحياء من خلال عيون متابعة ومجتهدة لمجريات الخدمات البلدية.

وقدم رئيس لجنة العلاقات العامة إبراهيم العنزي بالمجلس، عرضًا تعريفيًا عن المجلس البلدي، تضمن إحصائيات لأعماله واجتماعاته خلال الفترة الماضية، وعدداً من وسائل تفعيل المشاركة المجتمعية التي انتهجها المجلس، مثل اللقاءات الخاصة مع المواطنين بحضور مسؤولي الأمانة والجهات الخدمية، وتنظيم اللقاءات وورش العمل النوعية بمشاركة المواطنين.

وأضاف أنه جرى إشراك الأهالي في الجولات الميدانية للمجلس البلدي في نطاق البلديات الفرعية وإعداد المسار الخاص بالجولة للوقوف على ملاحظاتهم الميدانية بشكل مباشر رفقة المسؤولين، كما أطلق المجلس جائزة للمواطنين الأكثر تفاعلاً مع الخدمات البلدية من خلال عددٍ من المعايير، بالإضافة إلى الشراكات التعاونية التي عقدها المجلس مع عددٍ من الجهات الخدمية وذات العلاقة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي خالد العريدي أن مبادرة المجلس البلدي بالرياض لإطلاق برنامج (أصدقاء المجلس البلدي) كانت طموحةً ومتفائلةً إلى حدٍ كبير، غير أن تجاوب المواطنين الرائع وروح المبادرة لديهم فاقت توقعات المجلس ورفعت سقف الطموح، مما جعل من هذا البرنامج أنموذجًا فريدًا لبقية المجالس على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن الحفل هو استمرارٌ لسلسلة العمل والتكريم المستحق لأصدقاء المجلس البلدي، وأن المجلس يهدف من خلال هذا التكريم إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة على الخدمات البلدية، والعمل على تجويدها ورفع مستواها، مقدمًا شكره لجميع أصدقاء المجلس المساهمين في سد الثغرات وتحسين الخدمات المقدمة.

وألقى يوسف الهاجري كلمة بالنيابة عن أصدقاء المجلس البلدي أكد الدافع الوطني لمشاركتهم في الرقابة على الخدمات البلدية والسعي لتحسينها، ثم فتح باب النقاش بين رئيس وأعضاء المجلس والمواطنين، للاستماع إلى مقترحاتهم التطويرية لواقع الخدمات البلدية، بالإضافة إلى مرئياتهم حيال خطة المجلس للعام القادم 2021م.

وجرى تكريم المواطنين أصدقاء المجلس البلدي على مستوى لجان المجلس الدائمة، ودوائر الرياض، وعددهم 42 صديقًا للمجلس، حيث كرّم خالد العريدي أصدقاء المجلس على مستوى اللجان الدائمة، وهم يوسف الهاجري عن لجنة التخطيط والمتابعة، وعبدالله المالك عن لجنة المشاريع والتخطيط العمراني، وأحمد الزهراني لجنة تطوير الخدمات البلدية، وخالد العقيلي عن لجنة العلاقات العامة والشراكات، وعبدالوهاب القحطاني عن لجنة المالية والاستثمار، كما خُصَّ الطفل تركي العنزي بتكريم مميز لكونه أصغر أصدقاء المجلس البلدي سنًّا.

وعلى مستوى الدوائر الانتخابية بالرياض، كرّم الدكتور عبدالله آل طالب عضو المجلس البلدي عن الدائرة الأولى أصدقاء المجلس عن الدائرة خالد القحطاني، وإبراهيم العريفي، وعبدالرحمن الفضل.

وكرّم إبراهيم العنزي عضو المجلس عن الدائرة الثانية أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم نايف الرويلي، ومقرن العنزي، وأمجاد العنزي، وجملاء العنزي، وكرّم المهندس عبدالله العمران، وأحمد الشمري أعضاء المجلس عن الدائرة الثالثة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم حمود المطرفي، ومحمد الشهراني، وفريد السويدان، ودلال الحربي.

وكرّم الدكتور عثمان آل عثمان عضو المجلس عن الدائرة الرابعة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم عبدالعزيز الجريد، وفهد الشومر، وعبدالله المرشد، وصالح الحظيف، وكرّم المهندس عبدالعزيز العجلان عضو المجلس عن الدائرة الخامسة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم سلطان العسيلان، وفتحي السيد، وعمر القحطاني، وفوزية المحرج.

وكرّم عبدالعزيز الراجحي نائب رئيس المجلس وممثل الدائرة السادسة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم: خالد الشهري، ونعمان البشر، وعبدالعزيز جابر، ومحمد القحطاني، فيما كرّمت هدى الجريسي عضو المجلس عن الدائرة السابعة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم خلوفة الأحمري، وصالح الشويرخ.

وكرّم نايف الدوسري عضو المجلس عن الدائرة الثامنة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم: محمد القحطاني، وعلي هزازي، ومشعل الأحمري، وكرّم خالد العريدي رئيس المجلس وممثل الدائرة التاسعة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم حمد الشثري، وعبدالرحمن الجبر، وفايز السبيعي، وبلال القحطاني.

فيما كرّم خليل الصوينع عضو المجلس عن الدائرة العاشرة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم بريك الشمراني، وعلي الزهراني، ومبارك الوادعي، ونواف العبيد.