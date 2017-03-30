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مصر تحمل مسؤولية جنوح السفينة لقائدها.. وتحتسب خسائر تعطيل قناة السويس على مالكها

"مميش" أشار إلى أن حركة الملاحة ستعود لطبيعتها بعد  4 أيام

حمل مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لشؤون قناة السويس، اليوم (الاثنين)، مسؤولية جنوح السفينة (إيفير غيفن) في قناة السويس لقائدها.

وقال "مميش": "سنحصل على قيمة أي خسائر تسبب فيها شحوط السفينة في ضفة القناة، والقاطرات التي استخدمناها سنحصل على مقابلها من مالك السفينة، وأي خسائر لأي طرف ستكون مسؤولية مالك السفينة أو كما يقول القضاء الأجنبي في هذا الأمر، ولكن نحن سنحصل على كل ما أنفقناه في عملية الإنقاذ وخسائر توقف قناة السويس"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأوضح أن الملاحة في قناة السويس استؤنفت وأن الأمر يستغرق نحو 4 أيام لعودة حركة الملاحة لطبيعتها.

وأشار إلى أن شركات التأمين ستدفع كثيرًا للسفن المنتظرة بسبب حادث قناة السويس، لكن مصر لا تتدخل في الأمر.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تحمل مسؤولية جنوح السفينة لقائدها.. وتحتسب خسائر تعطيل قناة السويس على مالكها
سبق

حمل مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لشؤون قناة السويس، اليوم (الاثنين)، مسؤولية جنوح السفينة (إيفير غيفن) في قناة السويس لقائدها.

وقال "مميش": "سنحصل على قيمة أي خسائر تسبب فيها شحوط السفينة في ضفة القناة، والقاطرات التي استخدمناها سنحصل على مقابلها من مالك السفينة، وأي خسائر لأي طرف ستكون مسؤولية مالك السفينة أو كما يقول القضاء الأجنبي في هذا الأمر، ولكن نحن سنحصل على كل ما أنفقناه في عملية الإنقاذ وخسائر توقف قناة السويس"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأوضح أن الملاحة في قناة السويس استؤنفت وأن الأمر يستغرق نحو 4 أيام لعودة حركة الملاحة لطبيعتها.

وأشار إلى أن شركات التأمين ستدفع كثيرًا للسفن المنتظرة بسبب حادث قناة السويس، لكن مصر لا تتدخل في الأمر.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
10:18 PM

مصر تحمل مسؤولية جنوح السفينة لقائدها.. وتحتسب خسائر تعطيل قناة السويس على مالكها

"مميش" أشار إلى أن حركة الملاحة ستعود لطبيعتها بعد  4 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حمل مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لشؤون قناة السويس، اليوم (الاثنين)، مسؤولية جنوح السفينة (إيفير غيفن) في قناة السويس لقائدها.

وقال "مميش": "سنحصل على قيمة أي خسائر تسبب فيها شحوط السفينة في ضفة القناة، والقاطرات التي استخدمناها سنحصل على مقابلها من مالك السفينة، وأي خسائر لأي طرف ستكون مسؤولية مالك السفينة أو كما يقول القضاء الأجنبي في هذا الأمر، ولكن نحن سنحصل على كل ما أنفقناه في عملية الإنقاذ وخسائر توقف قناة السويس"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأوضح أن الملاحة في قناة السويس استؤنفت وأن الأمر يستغرق نحو 4 أيام لعودة حركة الملاحة لطبيعتها.

وأشار إلى أن شركات التأمين ستدفع كثيرًا للسفن المنتظرة بسبب حادث قناة السويس، لكن مصر لا تتدخل في الأمر.

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