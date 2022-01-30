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تعميم للمطاعم والمقاهي باعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "العربية"

حجم إنفاق السعوديين لشراء القهوة الجاهزة يفوق مليار ريال سنويًّا

طلبت وزارة التجارة من كل المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، ضرورة اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

وأصدر اتحاد الغرف السعودية، تعميمًا لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "القهوة العربية" في قائمة المنتجات التي تقدّمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت العام الماضي عن إطلاق مبادرة وتسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية"؛ حيث خصصت لها الوزارة منصة إلكترونية، متضمنة وصفًا للمبادرة وأهدافها، وإرشادات لاستخدام الهوية البصرية.

ووفقًا لتقرير أصدرته وكالة الأنباء السعودية "واس" في ديسمبر ٢٠٢١؛ فإن حجم إنفاق السعوديين على شراء القهوة الجاهزة، يُقدر بما يفوق مليار ريال (266 مليون دولار)؛ فيما تبذل الحكومة مساعي لتحويل 13 محافظة في البلاد إلى مصدر لإنتاج البن.

وتصنف المملكة ضمن أكثر دول العالم استهلاكًا للبن؛ لارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للقهوة.

القهوة السعودية القهوة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعميم للمطاعم والمقاهي باعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "العربية"
سبق

طلبت وزارة التجارة من كل المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، ضرورة اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

وأصدر اتحاد الغرف السعودية، تعميمًا لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "القهوة العربية" في قائمة المنتجات التي تقدّمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت العام الماضي عن إطلاق مبادرة وتسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية"؛ حيث خصصت لها الوزارة منصة إلكترونية، متضمنة وصفًا للمبادرة وأهدافها، وإرشادات لاستخدام الهوية البصرية.

ووفقًا لتقرير أصدرته وكالة الأنباء السعودية "واس" في ديسمبر ٢٠٢١؛ فإن حجم إنفاق السعوديين على شراء القهوة الجاهزة، يُقدر بما يفوق مليار ريال (266 مليون دولار)؛ فيما تبذل الحكومة مساعي لتحويل 13 محافظة في البلاد إلى مصدر لإنتاج البن.

وتصنف المملكة ضمن أكثر دول العالم استهلاكًا للبن؛ لارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للقهوة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
01:02 PM

تعميم للمطاعم والمقاهي باعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "العربية"

حجم إنفاق السعوديين لشراء القهوة الجاهزة يفوق مليار ريال سنويًّا

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خالد علي - الرياض
2
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طلبت وزارة التجارة من كل المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، ضرورة اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

وأصدر اتحاد الغرف السعودية، تعميمًا لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "القهوة العربية" في قائمة المنتجات التي تقدّمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت العام الماضي عن إطلاق مبادرة وتسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية"؛ حيث خصصت لها الوزارة منصة إلكترونية، متضمنة وصفًا للمبادرة وأهدافها، وإرشادات لاستخدام الهوية البصرية.

ووفقًا لتقرير أصدرته وكالة الأنباء السعودية "واس" في ديسمبر ٢٠٢١؛ فإن حجم إنفاق السعوديين على شراء القهوة الجاهزة، يُقدر بما يفوق مليار ريال (266 مليون دولار)؛ فيما تبذل الحكومة مساعي لتحويل 13 محافظة في البلاد إلى مصدر لإنتاج البن.

وتصنف المملكة ضمن أكثر دول العالم استهلاكًا للبن؛ لارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للقهوة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,037
201,250 سيارة ..

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