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"الصحة": تسجيل 541 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: 1874 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مجموع حالات الشفاء 440731 شخصاً

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 457071 حالة.

‌‎ وأعلنت الوزارة وفاة 5 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1486 حالة.

وأشارت إلى شفاء 2025 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 440731 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 1874 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 457071 حالة.

‌‎ وأعلنت الوزارة وفاة 5 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1486 حالة.

وأشارت إلى شفاء 2025 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 440731 حالة.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
01:52 PM

الإمارات: 1874 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مجموع حالات الشفاء 440731 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 457071 حالة.

‌‎ وأعلنت الوزارة وفاة 5 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1486 حالة.

وأشارت إلى شفاء 2025 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 440731 حالة.

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