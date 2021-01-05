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قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي يوقعون على البيان الختامي للقمة وبيان العلا

ولي العهد يقيم مأدبة غداء بهذه المناسبة

وقّع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي على البيان الختامي للقمة وبيان العلا.

حضر أعمال اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط.

كما شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري في أعمال الاجتماع.

وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة غداء بهذه المناسبة.

مجلس التعاون الخليجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي يوقعون على البيان الختامي للقمة وبيان العلا
سبق

وقّع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي على البيان الختامي للقمة وبيان العلا.

حضر أعمال اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط.

كما شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري في أعمال الاجتماع.

وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة غداء بهذه المناسبة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
04:52 PM

قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي يوقعون على البيان الختامي للقمة وبيان العلا

ولي العهد يقيم مأدبة غداء بهذه المناسبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلا
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وقّع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي على البيان الختامي للقمة وبيان العلا.

حضر أعمال اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط.

كما شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري في أعمال الاجتماع.

وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة غداء بهذه المناسبة.

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