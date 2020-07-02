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قادمة من الرياض.. مطار طريف يستقبل أولى رحلاته الداخلية

وفق ضوابط حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني

استقبل مطار طريف اليوم أولى الرحلات الجوية على الخطوط السعودية، القادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد استئناف الرحلات الداخلية التدريجي، الذي توقف بسبب جائحة كورونا .

وذكر لـ"سبق"؛ رئيس خدمات الإطفاء والإنقاذ في مطار طريف، خلف صبار العنزي، أن إدارة المطار حرصت على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وفق ضوابط حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني، وتطبيق الإجراءات المتبعة، التي من شأنها المحافظة على سلامة وصحة الجميع والحث على التباعد الجسدي داخل المطار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قادمة من الرياض.. مطار طريف يستقبل أولى رحلاته الداخلية
سبق

استقبل مطار طريف اليوم أولى الرحلات الجوية على الخطوط السعودية، القادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد استئناف الرحلات الداخلية التدريجي، الذي توقف بسبب جائحة كورونا .

وذكر لـ"سبق"؛ رئيس خدمات الإطفاء والإنقاذ في مطار طريف، خلف صبار العنزي، أن إدارة المطار حرصت على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وفق ضوابط حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني، وتطبيق الإجراءات المتبعة، التي من شأنها المحافظة على سلامة وصحة الجميع والحث على التباعد الجسدي داخل المطار.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
04:06 PM

قادمة من الرياض.. مطار طريف يستقبل أولى رحلاته الداخلية

وفق ضوابط حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني

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بندر الدغمي - طريف
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7,310

استقبل مطار طريف اليوم أولى الرحلات الجوية على الخطوط السعودية، القادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد استئناف الرحلات الداخلية التدريجي، الذي توقف بسبب جائحة كورونا .

وذكر لـ"سبق"؛ رئيس خدمات الإطفاء والإنقاذ في مطار طريف، خلف صبار العنزي، أن إدارة المطار حرصت على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وفق ضوابط حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني، وتطبيق الإجراءات المتبعة، التي من شأنها المحافظة على سلامة وصحة الجميع والحث على التباعد الجسدي داخل المطار.

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