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"الفيصل" يرأس اجتماعًا لمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي بالفيصلية

يبدأ من الحد الشرعي لمكة وينتهي في الشاطئ الغربي على مساحة 2450 كلم2

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة بجدة، اليوم، اجتماعاً لمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي بالفيصلية.

وأكد الأمير خالد الفيصل على أهمية إنشاء مركز إسلامي في الفيصلية من منطلق الدور الريادي للمملكة وتعزيز مكانتها الإسلامية كونها تحتضن قبلة المسلمين ومسجد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس، مناقشة الجدول الزمني لإنشاء مركز العالم الإسلامي والذي سيكون تنفيذه ضمن المرحلة الأولى لمشروع الفيصلية وسيحوي جميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية.

واستعرض الاجتماع مكونات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2,450كلم2، ويحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع ومنها: المقرات الحكومية، الحي الدبلوماسي، المركز الحضاري، الأعمال والتجارة، التسوق والبيع بالتجزئة، رصيف للقوارب، مساكن مطلة على البحر.

وكان الأمير خالد الفيصل قد أعلن قبل نحو ثلاثة أعوام عن تفاصيل مشروع الفيصلية الذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- موضحاً في حينه أن المشروع امتدادٌ لمدينة مكة المكرمة، ويبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة، وينتهي في الشاطئ الغربي لمكة، ويقع على مساحة 2450 كلم2.

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"الفيصل" يرأس اجتماعًا لمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي بالفيصلية
سبق

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة بجدة، اليوم، اجتماعاً لمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي بالفيصلية.

وأكد الأمير خالد الفيصل على أهمية إنشاء مركز إسلامي في الفيصلية من منطلق الدور الريادي للمملكة وتعزيز مكانتها الإسلامية كونها تحتضن قبلة المسلمين ومسجد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس، مناقشة الجدول الزمني لإنشاء مركز العالم الإسلامي والذي سيكون تنفيذه ضمن المرحلة الأولى لمشروع الفيصلية وسيحوي جميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية.

واستعرض الاجتماع مكونات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2,450كلم2، ويحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع ومنها: المقرات الحكومية، الحي الدبلوماسي، المركز الحضاري، الأعمال والتجارة، التسوق والبيع بالتجزئة، رصيف للقوارب، مساكن مطلة على البحر.

وكان الأمير خالد الفيصل قد أعلن قبل نحو ثلاثة أعوام عن تفاصيل مشروع الفيصلية الذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- موضحاً في حينه أن المشروع امتدادٌ لمدينة مكة المكرمة، ويبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة، وينتهي في الشاطئ الغربي لمكة، ويقع على مساحة 2450 كلم2.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
03:16 PM

"الفيصل" يرأس اجتماعًا لمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي بالفيصلية

يبدأ من الحد الشرعي لمكة وينتهي في الشاطئ الغربي على مساحة 2450 كلم2

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عبدالله الراجحي - جدة
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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة بجدة، اليوم، اجتماعاً لمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي بالفيصلية.

وأكد الأمير خالد الفيصل على أهمية إنشاء مركز إسلامي في الفيصلية من منطلق الدور الريادي للمملكة وتعزيز مكانتها الإسلامية كونها تحتضن قبلة المسلمين ومسجد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس، مناقشة الجدول الزمني لإنشاء مركز العالم الإسلامي والذي سيكون تنفيذه ضمن المرحلة الأولى لمشروع الفيصلية وسيحوي جميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية.

واستعرض الاجتماع مكونات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2,450كلم2، ويحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع ومنها: المقرات الحكومية، الحي الدبلوماسي، المركز الحضاري، الأعمال والتجارة، التسوق والبيع بالتجزئة، رصيف للقوارب، مساكن مطلة على البحر.

وكان الأمير خالد الفيصل قد أعلن قبل نحو ثلاثة أعوام عن تفاصيل مشروع الفيصلية الذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- موضحاً في حينه أن المشروع امتدادٌ لمدينة مكة المكرمة، ويبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة، وينتهي في الشاطئ الغربي لمكة، ويقع على مساحة 2450 كلم2.

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