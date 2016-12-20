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"الحصيني" يتوقع انخفاضًا تدريجيًا للحرارة خلال الساعات القادمة على هذه المناطق

قال إن الانخفاض سيتراوح من 6 إلى 7 درجات عما سجلتها المراصد هذه الأيام

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، قال "الحصيني": إنه ‏وفقًا للمراصد العالمية للطقس متوقع انخفاضًا تدريجيًا في الحرارة، إن شاء الله على مناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية".

وأشار إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيتراوح من 6 إلى 7 درجات عما سجلتها المراصد هذه الأيام؛ لتعود الأجواء باردة ابتداءً من بعد غدٍ الثلاثاء 17 جمادي الأولى 1443هـ مع فرصة لتشكل الصقيع على المناطق الشمالية إلا أن يصرفها الله.‎

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"الحصيني" يتوقع انخفاضًا تدريجيًا للحرارة خلال الساعات القادمة على هذه المناطق
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، قال "الحصيني": إنه ‏وفقًا للمراصد العالمية للطقس متوقع انخفاضًا تدريجيًا في الحرارة، إن شاء الله على مناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية".

وأشار إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيتراوح من 6 إلى 7 درجات عما سجلتها المراصد هذه الأيام؛ لتعود الأجواء باردة ابتداءً من بعد غدٍ الثلاثاء 17 جمادي الأولى 1443هـ مع فرصة لتشكل الصقيع على المناطق الشمالية إلا أن يصرفها الله.‎

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
11:11 PM

"الحصيني" يتوقع انخفاضًا تدريجيًا للحرارة خلال الساعات القادمة على هذه المناطق

قال إن الانخفاض سيتراوح من 6 إلى 7 درجات عما سجلتها المراصد هذه الأيام

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منصور الشلاقي - الرياض
0
5,019

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، قال "الحصيني": إنه ‏وفقًا للمراصد العالمية للطقس متوقع انخفاضًا تدريجيًا في الحرارة، إن شاء الله على مناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية".

وأشار إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيتراوح من 6 إلى 7 درجات عما سجلتها المراصد هذه الأيام؛ لتعود الأجواء باردة ابتداءً من بعد غدٍ الثلاثاء 17 جمادي الأولى 1443هـ مع فرصة لتشكل الصقيع على المناطق الشمالية إلا أن يصرفها الله.‎

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