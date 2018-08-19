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أمير الجوف يستقبل وكلاء وموظفي المنطقة

ثمّن جهودهم في خدمة المواطنين والمقيمين

استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بصالة الاستقبال بديوان الإمارة، اليوم، وكلاء وموظفي الإمارة.

وبادلهم خلال الاستقبال التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يتقبل من الحجيج حجهم ويردهم لديارهم سالمين.

وثمّن أمير الجوف جهود موظفي الإمارة في خدمة المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن إمارة المنطقة ضمن منظومة قطاعات الدولة، تعمل بكل جد واجتهاد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، حاثاً الجميع على العمل الدؤوب في ظل ما وفرته الحكومة الرشيدة من تجهيزات وإمكانات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يستقبل وكلاء وموظفي المنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بصالة الاستقبال بديوان الإمارة، اليوم، وكلاء وموظفي الإمارة.

وبادلهم خلال الاستقبال التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يتقبل من الحجيج حجهم ويردهم لديارهم سالمين.

وثمّن أمير الجوف جهود موظفي الإمارة في خدمة المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن إمارة المنطقة ضمن منظومة قطاعات الدولة، تعمل بكل جد واجتهاد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، حاثاً الجميع على العمل الدؤوب في ظل ما وفرته الحكومة الرشيدة من تجهيزات وإمكانات.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
04:56 PM

أمير الجوف يستقبل وكلاء وموظفي المنطقة

ثمّن جهودهم في خدمة المواطنين والمقيمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بصالة الاستقبال بديوان الإمارة، اليوم، وكلاء وموظفي الإمارة.

وبادلهم خلال الاستقبال التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يتقبل من الحجيج حجهم ويردهم لديارهم سالمين.

وثمّن أمير الجوف جهود موظفي الإمارة في خدمة المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن إمارة المنطقة ضمن منظومة قطاعات الدولة، تعمل بكل جد واجتهاد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، حاثاً الجميع على العمل الدؤوب في ظل ما وفرته الحكومة الرشيدة من تجهيزات وإمكانات.

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