"الفقيه" لرتبة عقيد بمرور الطائف

قلَّد مساعد مدير مرور محافظة الطائف ، العقيد تركي بن سليم الحميدي ، العقيد مستور مبارك الفقيه ، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى عقيد.

فيما عبَّر "الفقيه" عن سعادته بهذه المناسبة، ورفع جزيل شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، داعيًا الله -عز وجل- أن يوفقه لبذل المزيد من العطاء، والتفاني في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.