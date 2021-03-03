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"الفقيه" لرتبة عقيد بمرور الطائف

قلَّد مساعد مدير مرور محافظة الطائف ، العقيد تركي بن سليم الحميدي ، العقيد مستور مبارك الفقيه ، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى عقيد.

فيما عبَّر "الفقيه" عن سعادته بهذه المناسبة، ورفع جزيل شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، داعيًا الله -عز وجل- أن يوفقه لبذل المزيد من العطاء، والتفاني في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.

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"الفقيه" لرتبة عقيد بمرور الطائف
سبق

قلَّد مساعد مدير مرور محافظة الطائف ، العقيد تركي بن سليم الحميدي ، العقيد مستور مبارك الفقيه ، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى عقيد.

فيما عبَّر "الفقيه" عن سعادته بهذه المناسبة، ورفع جزيل شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، داعيًا الله -عز وجل- أن يوفقه لبذل المزيد من العطاء، والتفاني في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
11:24 PM

"الفقيه" لرتبة عقيد بمرور الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قلَّد مساعد مدير مرور محافظة الطائف ، العقيد تركي بن سليم الحميدي ، العقيد مستور مبارك الفقيه ، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى عقيد.

فيما عبَّر "الفقيه" عن سعادته بهذه المناسبة، ورفع جزيل شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، داعيًا الله -عز وجل- أن يوفقه لبذل المزيد من العطاء، والتفاني في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.

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