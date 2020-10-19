جوازات الشرقية .. الدوسري" مديرًا لشؤون العمليات و"المري" لـ"الإدارية"
صدر قرار مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بتعيين العقيد سعد ناصر الدوسري، مديراً للإدارة العامة لشؤون العمليات بجوازات المنطقة الشرقية، كما صدر تعيين العقيد فرج المري مديراً للإدارة العامة للشؤون الإدارية بالمنطقة الشرقية .
وبهذه المناسبة نوه "الدوسري" و"المري" بهذه الثقة الغالية، واعدين بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
جوازات الشرقية .. الدوسري" مديرًا لشؤون العمليات و"المري" لـ"الإدارية"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-10-19
صدر قرار مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بتعيين العقيد سعد ناصر الدوسري، مديراً للإدارة العامة لشؤون العمليات بجوازات المنطقة الشرقية، كما صدر تعيين العقيد فرج المري مديراً للإدارة العامة للشؤون الإدارية بالمنطقة الشرقية .
وبهذه المناسبة نوه "الدوسري" و"المري" بهذه الثقة الغالية، واعدين بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:05 PM
جوازات الشرقية .. الدوسري" مديرًا لشؤون العمليات و"المري" لـ"الإدارية"
صدر قرار مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بتعيين العقيد سعد ناصر الدوسري، مديراً للإدارة العامة لشؤون العمليات بجوازات المنطقة الشرقية، كما صدر تعيين العقيد فرج المري مديراً للإدارة العامة للشؤون الإدارية بالمنطقة الشرقية .
وبهذه المناسبة نوه "الدوسري" و"المري" بهذه الثقة الغالية، واعدين بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.