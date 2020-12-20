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خالد بن سلمان: نتطلع إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان

قال: اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إنه "في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد -حفظهما الله-، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار للبلد الجار الشقيق يمن العروبة وتحقيق تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية".

وأضاف في سلسلة تغريدات له اليوم عبر تويتر: تجاوز اتفاق الرياض كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة، والأشقاء في الإمارات ودول التحالف، واستجابة الأطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والأخوي الصادق على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وتابع: نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه الى بر الأمان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحّد الجهود وتهون الصعاب وتتحقّق الآمال.

الأمير خالد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خالد بن سلمان: نتطلع إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان
سبق

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إنه "في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد -حفظهما الله-، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار للبلد الجار الشقيق يمن العروبة وتحقيق تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية".

وأضاف في سلسلة تغريدات له اليوم عبر تويتر: تجاوز اتفاق الرياض كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة، والأشقاء في الإمارات ودول التحالف، واستجابة الأطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والأخوي الصادق على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وتابع: نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه الى بر الأمان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحّد الجهود وتهون الصعاب وتتحقّق الآمال.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
09:04 AM

خالد بن سلمان: نتطلع إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان

قال: اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إنه "في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد -حفظهما الله-، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار للبلد الجار الشقيق يمن العروبة وتحقيق تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية".

وأضاف في سلسلة تغريدات له اليوم عبر تويتر: تجاوز اتفاق الرياض كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة، والأشقاء في الإمارات ودول التحالف، واستجابة الأطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والأخوي الصادق على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وتابع: نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه الى بر الأمان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحّد الجهود وتهون الصعاب وتتحقّق الآمال.

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