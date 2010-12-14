النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مواجهة صعبة لبرشلونة.. في الملحق الأوروبي

وضعت قرعة ملحق الدور الأول من الدوري الأوروبي، التي أجريت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية، برشلونة الإسباني في مواجهة صعبة، والذي فشل في عبور دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 21 عامًا.

وأوقعت القرعة برشلونة في مواجهة نابولي الذي يقدم أداءً كبيرًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وجاءت بقية المباريات متوازنة إلى حد كبير، حيث يلعب إشبيلية مع دينامو زغرب، ويلتقي أتالانتا، أولمبياكوس، فيما يصطدم لايبزيج بريال سوسيداد.

ويواجه بوروسيا دورتموند، رينجرز، بينما يلعب زينيت أمام ريال بيتيس، وشيريف تيراسبول أمام براجا، وبورتو أمام لاتسيو.

وأجريت قرعة ملحق الدور الأول من الدوري الأوروبي، بحضور 16 فريقًا، 8 احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي، و8 أخرى احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري أبطال أوروبا.

ستتأهل 8 فرق من هذه الدور، عبر خروج المغلوب من مواجهتي الذهاب والعودة، إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، لتنضم إلى 8 فرق أخرى، كانت قد تصدرت مجموعاتها في الدور الأول.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في 17 فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب بعد أسبوع من الذهاب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مواجهة صعبة لبرشلونة.. في الملحق الأوروبي
سبق

وضعت قرعة ملحق الدور الأول من الدوري الأوروبي، التي أجريت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية، برشلونة الإسباني في مواجهة صعبة، والذي فشل في عبور دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 21 عامًا.

وأوقعت القرعة برشلونة في مواجهة نابولي الذي يقدم أداءً كبيرًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وجاءت بقية المباريات متوازنة إلى حد كبير، حيث يلعب إشبيلية مع دينامو زغرب، ويلتقي أتالانتا، أولمبياكوس، فيما يصطدم لايبزيج بريال سوسيداد.

ويواجه بوروسيا دورتموند، رينجرز، بينما يلعب زينيت أمام ريال بيتيس، وشيريف تيراسبول أمام براجا، وبورتو أمام لاتسيو.

وأجريت قرعة ملحق الدور الأول من الدوري الأوروبي، بحضور 16 فريقًا، 8 احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي، و8 أخرى احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري أبطال أوروبا.

ستتأهل 8 فرق من هذه الدور، عبر خروج المغلوب من مواجهتي الذهاب والعودة، إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، لتنضم إلى 8 فرق أخرى، كانت قد تصدرت مجموعاتها في الدور الأول.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في 17 فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب بعد أسبوع من الذهاب.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
03:55 PM

مواجهة صعبة لبرشلونة.. في الملحق الأوروبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,544

وضعت قرعة ملحق الدور الأول من الدوري الأوروبي، التي أجريت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية، برشلونة الإسباني في مواجهة صعبة، والذي فشل في عبور دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 21 عامًا.

وأوقعت القرعة برشلونة في مواجهة نابولي الذي يقدم أداءً كبيرًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وجاءت بقية المباريات متوازنة إلى حد كبير، حيث يلعب إشبيلية مع دينامو زغرب، ويلتقي أتالانتا، أولمبياكوس، فيما يصطدم لايبزيج بريال سوسيداد.

ويواجه بوروسيا دورتموند، رينجرز، بينما يلعب زينيت أمام ريال بيتيس، وشيريف تيراسبول أمام براجا، وبورتو أمام لاتسيو.

وأجريت قرعة ملحق الدور الأول من الدوري الأوروبي، بحضور 16 فريقًا، 8 احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي، و8 أخرى احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري أبطال أوروبا.

ستتأهل 8 فرق من هذه الدور، عبر خروج المغلوب من مواجهتي الذهاب والعودة، إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، لتنضم إلى 8 فرق أخرى، كانت قد تصدرت مجموعاتها في الدور الأول.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في 17 فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب بعد أسبوع من الذهاب.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,403

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة