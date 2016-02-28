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"الوطني للأرصاد": أمطار غزيرة وتدنٍ للرؤية على عسير

قال: تؤدي إلى تساقط البَرَد وجريان السيول في عددٍ من الأودية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول في عدد من أودية المنطقة.

ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": أمطار غزيرة وتدنٍ للرؤية على عسير
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول في عدد من أودية المنطقة.

ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
12:34 PM

"الوطني للأرصاد": أمطار غزيرة وتدنٍ للرؤية على عسير

قال: تؤدي إلى تساقط البَرَد وجريان السيول في عددٍ من الأودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول في عدد من أودية المنطقة.

ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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