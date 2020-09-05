النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موريتانيا تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع إلى 7126 حالة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 160 شخصاً.

موريتانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
موريتانيا تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع إلى 7126 حالة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 160 شخصاً.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
10:50 AM

موريتانيا تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
69

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع إلى 7126 حالة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 160 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,583
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,704
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,105
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,246

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة