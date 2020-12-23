النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جاكم البرد بدون مقدمات.. الجهني: حالة ممطرة مصحوبة بموجة باردة في عدة مناطق

قال: درجات الحرارة على المنطقة الوسطى عامة والرياض ما بين 3 - 5 درجات

أكد الخبير المناخي وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، الدكتور زياد الجهني؛ أن الحالة الممطرة وسط المنطقة الغربية، وما بين ينبع وشمال جدة، ستشمل حائل والمدينة المنوّرة وغرب القصيم، بشكل متفاوت، وستكون مصحوبة بموجة باردة.

وأضاف الجهني؛ في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، تحت عنوان "جاكم البرد بدون مقدمات"، أن الحالة قد تصل معها درجات الحرارة على المنطقة الوسطى عامة والرياض ما بين 3 - 5 درجات، ودرجة واحدة على أجزاءٍ كبيرة من مناطق شمال المملكة خلال نهاية الأسبوع الحالي وبداية المقبل.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جاكم البرد بدون مقدمات.. الجهني: حالة ممطرة مصحوبة بموجة باردة في عدة مناطق
سبق

أكد الخبير المناخي وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، الدكتور زياد الجهني؛ أن الحالة الممطرة وسط المنطقة الغربية، وما بين ينبع وشمال جدة، ستشمل حائل والمدينة المنوّرة وغرب القصيم، بشكل متفاوت، وستكون مصحوبة بموجة باردة.

وأضاف الجهني؛ في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، تحت عنوان "جاكم البرد بدون مقدمات"، أن الحالة قد تصل معها درجات الحرارة على المنطقة الوسطى عامة والرياض ما بين 3 - 5 درجات، ودرجة واحدة على أجزاءٍ كبيرة من مناطق شمال المملكة خلال نهاية الأسبوع الحالي وبداية المقبل.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
11:33 AM

جاكم البرد بدون مقدمات.. الجهني: حالة ممطرة مصحوبة بموجة باردة في عدة مناطق

قال: درجات الحرارة على المنطقة الوسطى عامة والرياض ما بين 3 - 5 درجات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,512

أكد الخبير المناخي وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، الدكتور زياد الجهني؛ أن الحالة الممطرة وسط المنطقة الغربية، وما بين ينبع وشمال جدة، ستشمل حائل والمدينة المنوّرة وغرب القصيم، بشكل متفاوت، وستكون مصحوبة بموجة باردة.

وأضاف الجهني؛ في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، تحت عنوان "جاكم البرد بدون مقدمات"، أن الحالة قد تصل معها درجات الحرارة على المنطقة الوسطى عامة والرياض ما بين 3 - 5 درجات، ودرجة واحدة على أجزاءٍ كبيرة من مناطق شمال المملكة خلال نهاية الأسبوع الحالي وبداية المقبل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,781
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,247

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة