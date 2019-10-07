أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد على محافظات بجازان

بعد تنبيه "الأرصاد".. و"الدفاع المدني" يحذر

تشهد عدد من محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية والساحلية هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، منذ نحو ساعة، وتستمر الهطولات حتى وقت إعداد الخبر.

وتشهد محافظات أبوعريش وضمد وصبيا والعيدابي أمطاراً ما بين غزيرة ومتوسطة، فيما شهد بعضها تساقط البرد مع الأمطار الغزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبّهت اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش وأحد المسارحة والداير والدرب و الطوال والعارضة وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وبدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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دعا لعدم الخروج إلا للضرورة وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول

أمطار على جازان وجريان الأودية.. و"الدفاع المدني" يحذر

تشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان أمطاراً ما بين متوسطة وغزيرة وسالت على أثرها عدد من الأودية.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إلى أخذ الحيطة والحذر، وأهابت بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل تلك الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.